Жителей Алтайского края не будут штрафовать за нарушение масочного режима. Во всяком случае, пока. Об этом рассказала начальник отдела информации и общественных связей регионального ГУ МВД Светлана Ляпунова.

"Пока мы будем вести разъяснительную работу. Будем разъяснять, будем предупреждать, будем настоятельно рекомендовать пользоваться средствами защиты. К каждому случаю сотрудники полиции будут подходить индивидуально. В любом случае, если человек будет находиться без маски в том месте, которое обозначено указом губернатора, сотрудники полиции будут настоятельно рекомендовать использовать защитное средство", — цитируют Ляпунову "Вести-Алтай".

Как уже сообщал amic.ru, масочный режим введен в Алтайском крае с 12 мая указом губернатора Виктора Томенко. Документ обязывает население носить защитные маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.

Заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 12 мая заявила, что для нарушителей масочного режима предусмотрены штрафы, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание для физлиц в размере от одной до 30 тысяч рублей.