У помещения Пенсионного фонда на Гоголя, 59, заметили большую толпу людей. Все они пришли для того, чтобы оформить единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Отмечается, что посетители использовали проверенный метод и пришли еще до открытия отделения, чтобы занять очередь. На крыльце их собралось около 20 человек. О соблюдении дистанции и ношении масок речи не было. Кстати, с 12 мая в Алтайском крае действует (судя по фото – нет) масочный режим.
Напоминаем, что в 2020 году совсем не обязательно толпиться у дверей, а все заявления можно подать онлайн. Несмотря на то, что "Госуслуги" не справляются с наплывом желающих, время на подачу документов есть. Выплаты на детей будут производиться с 1 июня. О том, кому сколько положено и куда обращаться, чтобы забрать деньги, – читайте в материале amic.ru.
Комментарии
дикошарые
это кто на госуслугах не зареген. или ещё что то. а на госуслугах. 5 минут и готово.
Ага 5ть минут.
Жена вчера весь вечер в туда тыкалась - и балалайка.
Сегодня в 6 утра всё получилось, только вот СНИЛС сына - "не существует".
Видимо то самое "ещё что то".
О соблюдении дистанции и ношении масок речи не было
все согласно указа №77
...при нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций.
13.05.2020 12:15
Z
Ну вот и выяснили, кто перегрузил сайт госуслуг!