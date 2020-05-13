У помещения Пенсионного фонда на Гоголя, 59, заметили большую толпу людей. Все они пришли для того, чтобы оформить единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на ребенка.

Отмечается, что посетители использовали проверенный метод и пришли еще до открытия отделения, чтобы занять очередь. На крыльце их собралось около 20 человек. О соблюдении дистанции и ношении масок речи не было. Кстати, с 12 мая в Алтайском крае действует (судя по фото – нет) масочный режим.

Напоминаем, что в 2020 году совсем не обязательно толпиться у дверей, а все заявления можно подать онлайн. Несмотря на то, что "Госуслуги" не справляются с наплывом желающих, время на подачу документов есть. Выплаты на детей будут производиться с 1 июня. О том, кому сколько положено и куда обращаться, чтобы забрать деньги, – читайте в материале amic.ru.