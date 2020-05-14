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Магазинам посоветовали вызывать полицию для борьбы с покупателями без масок

, ИА "Амител"
Также рекомендовано не отпускать нарушителям режима товары на кассе
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минпромторг России посоветовал магазинам вызывать полицию для борьбы с покупателями без масок. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на разосланные предпринимателям наукограда методички.

В документе объясняется, что нести ответственность за нарушение масочного режима будет посетитель торговой точки, а не ее владелец. Министерство советует магазинам вызывать полицейских при обнаружении нарушителей, а кассирам — не отпускать товары для покупателей без средств защиты.

Напомним, что на данный момент по статье 20.6.1 КоАП штраф за нарушение для физического лица составляет от 1 до 30 тысяч рублей, а маски, согласно указу губернатора, необходимо носить в том числе и в магазинах.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.05.2020 10:06
гость

Маразм крепчает...

14.05.2020 10:17
гость

а как же закон о защите прав потребителя и ГК? нельзя отказать в продаже кроме случаев прямо указанных в законе (например несовершенолетнему в продаже табака)! Магазин отказал покупатель в суд и с магаза штраф моральный вред и прочее, а полиция приедет и проведет с ним беседу (классный бизнесс)!

14.05.2020 10:18
iOne

Что бы там в этой конституции написано не было всегда найдётся подходящий соус, для любых действий.

14.05.2020 10:20
- гость -

Автобусы ещё можно останавливать, вот где Клондайк для штрафов!

14.05.2020 10:23
- гость -

мир сошел с ума...

14.05.2020 10:24
- гость -

как подметили наймиты госдепа и люди раскачивающие лодку на просторах интернета:
"если сейчас случится война, раздавать населению оружие и патроны не будут - просто введут штраф за их отсутствие" (c)

14.05.2020 10:26
Как то так

14.05.2020 10:17
гость
а как же закон о защите прав потребителя и ГК? нельзя отказать в продаже кроме случаев прямо указанных в законе (например несовершенолетнему в продаже табака)! Магазин отказал покупатель в суд и с магаза штраф моральный вред и прочее, а полиция приедет и проведет с ним беседу (классный бизнесс)!

Полиция составляет протокол, затем вы идёте в суд и со своим адвокатам судье будете рассказывать всё, что здесь написали про гражданский кодекс, конституцию и т д.

14.05.2020 10:28
- гость -

Полиция составляет протокол

зачем протокол, сразу постановление, а вот если вы не согласитесь с постановлением - тогда уж протокол)))

14.05.2020 10:29
месный

Сначала масками обеспечте!!!!!!!!

14.05.2020 10:29
гость

Как то так
а судья кто? Данилкин? Криворучка?

14.05.2020 10:33
Как то так

14.05.2020 10:29
месный

Сначала масками обеспечте!!!!!!!!

Ваши права нарушены???? Подсказать адреса городской и краевой прокуратуры? Не хотите официально защищать свои права, пожалуйтесь в Спортлото

14.05.2020 10:35
- гость -

Ключевое слово - посоветовали. Продавцам же делать нечего! Да и владельцам магазинов нафиг надо скандалы плодить.

14.05.2020 10:37
- гость -

Магазины, с целю привлечения покупателей, могли бы на входе и масочки выдавать и антисептиком на руки брызгать, а не стучать в ментовку.
Вон, Бахетле так и делает.
А Ракшиных жаба задавит. Удавятся...

14.05.2020 10:41
М

А на борьбу с кассирами с открытыми носами?

14.05.2020 10:43
- гость -

Всё правильно:надо бороться с разгильдяйством!

14.05.2020 10:45
Гость

14.05.2020 10:29
месный
Вам бесплатных масок хочется? За деньги- есть в магазинах и аптеках.

14.05.2020 10:53
Как то так

14.05.2020 10:45
Гость
месный
Вам бесплатных масок хочется? За деньги- есть в магазинах и аптеках.

У него неистребимая жажда халявы, он каждый день про бесплатные маски пишет

14.05.2020 11:01
- гость -

Как то так
У него неистребимая жажда халявы, он каждый день про бесплатные маски пишет

тебя завтра обяжут ОЗК носить с противогазом, подсказать где купить?
смех смехом, а от наших деятелей всего ожидать можно

14.05.2020 11:03
- гость -


14.05.2020 10:33
Как то так
Мы с месным поступаем проще - чиновники нарушают наши права, а мы плюем на их законы - незаконные!

14.05.2020 11:03
Ввп

Просто идёт проверка на согласных и несогласных проведению этого цирка, через намордники видно кто на все согласен что им власть не прикажет.

14.05.2020 11:07
- гость -

Зачем полицию вызывать? Провести беседу? Штрафовать же все равно нельзя

14.05.2020 11:16
Гость

14.05.2020 11:03
Ввп
А ваша голова вам не приказывает?
Вы,к примеру,провода под напряжением голыми руками соединяете?

14.05.2020 11:18
Гость

14.05.2020 10:53
Как то так
Было дело,он плакался о безденежье. Похоже,жизнь не наладилась.

14.05.2020 11:20
Гость

14.05.2020 11:03
- гость -
Вы с "месным" лучше друг на друга плюйте.

14.05.2020 11:24
- гость -

в минпромторге правоведы из техникума работают?

14.05.2020 11:24
месный

14.05.2020 10:45
Гость
Вам бесплатных масок хочется? За деньги- есть в магазинах и аптеках.

Там не маски а бижутерия сшитая из трусов с конским ценником.

Нормальные , сертифицированные, не по завышенной в несколько раз цене где?!?!?!?

Меня не прикалывает покупать 50 масок за 1700 !!!!! Они стока не стоят!!!!

14.05.2020 11:25
- гость -

Лучше сразу расстреливать на входе, зачем мучиться-то?

14.05.2020 11:29
Гость

Из за этого и так многие утром в магазин перестали заходить, иногда идёшь на работу забежишь купишь что нибудь, теперь лишний раз не заходят, это надо маску одевать мороки многое из за одной минуты....

14.05.2020 11:31
Как то так

14.05.2020 11:24
месный

Нормальные , сертифицированные, не по завышенной в несколько раз цене где?!?!?!?
Меня не прикалывает покупать 50 масок за 1700 !!!!! Они стока не стоят!!!!

Как по вашему в СССР все эпидемии победили без сертифицированных, такое слово никто не знал)). Из марли сами шили и не жужжали. Сейчас у части населения фиброз головного мозга наступает вперёд, чем фиброз лёгких.

14.05.2020 11:37
Гость

14.05.2020 11:24
месный
Вам никто не запрещает закупить контейнер масок в Китае и продавать по 80 копеек штука. Или самому нашить и сертифицировать. Кстати,сертификация за деньги делается не выходя из дома.

14.05.2020 11:38
- гость -

Чтобы купить маску, надо прийти в маске? Чокнутые, не?

14.05.2020 11:39
Гость

"Меня не прикалывает покупать 50 масок за 1700 !!!!! Они стока не стоят!!!!"

Правильно,вылечиться гораздо дешевле!

14.05.2020 12:07
- гость -

Скажи, куда следуют сообщать в отношении человека, который в нарушение всех карантинных мер, съездил в Казахстан, вернулся в Барнаул и никакого двух недельного карантина не соблюдает, а шарится на работе, специально покашливает, говорит что у него болит голова и что чихать он на нас всех хотел.
Мы волнуемся и за свое здоровье и за состояние возможного разносчика заразы...

14.05.2020 12:08
просто Мария

пачка сигарет в разы дороже.,а то разнылись дорого.Вот народ,лишь бы сиротские песенки распевать.

14.05.2020 12:18
Мадам

Вчера купила несколько в аптеке - по 30 р, нормального вида, как всегда были... Внутрь ещё одноразовую салфеточку специальную, рулончик в МР взяла.

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