Минпромторг России посоветовал магазинам вызывать полицию для борьбы с покупателями без масок. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на разосланные предпринимателям наукограда методички.
В документе объясняется, что нести ответственность за нарушение масочного режима будет посетитель торговой точки, а не ее владелец. Министерство советует магазинам вызывать полицейских при обнаружении нарушителей, а кассирам — не отпускать товары для покупателей без средств защиты.
Напомним, что на данный момент по статье 20.6.1 КоАП штраф за нарушение для физического лица составляет от 1 до 30 тысяч рублей, а маски, согласно указу губернатора, необходимо носить в том числе и в магазинах.
Комментарии
Маразм крепчает...
а как же закон о защите прав потребителя и ГК? нельзя отказать в продаже кроме случаев прямо указанных в законе (например несовершенолетнему в продаже табака)! Магазин отказал покупатель в суд и с магаза штраф моральный вред и прочее, а полиция приедет и проведет с ним беседу (классный бизнесс)!
Что бы там в этой конституции написано не было всегда найдётся подходящий соус, для любых действий.
Автобусы ещё можно останавливать, вот где Клондайк для штрафов!
мир сошел с ума...
как подметили наймиты госдепа и люди раскачивающие лодку на просторах интернета:
"если сейчас случится война, раздавать населению оружие и патроны не будут - просто введут штраф за их отсутствие" (c)
14.05.2020 10:17
гость
а как же закон о защите прав потребителя и ГК? нельзя отказать в продаже кроме случаев прямо указанных в законе (например несовершенолетнему в продаже табака)! Магазин отказал покупатель в суд и с магаза штраф моральный вред и прочее, а полиция приедет и проведет с ним беседу (классный бизнесс)!
Полиция составляет протокол, затем вы идёте в суд и со своим адвокатам судье будете рассказывать всё, что здесь написали про гражданский кодекс, конституцию и т д.
Полиция составляет протокол
зачем протокол, сразу постановление, а вот если вы не согласитесь с постановлением - тогда уж протокол)))
Сначала масками обеспечте!!!!!!!!
Как то так
а судья кто? Данилкин? Криворучка?
14.05.2020 10:29
месный
Сначала масками обеспечте!!!!!!!!
Ваши права нарушены???? Подсказать адреса городской и краевой прокуратуры? Не хотите официально защищать свои права, пожалуйтесь в Спортлото
Ключевое слово - посоветовали. Продавцам же делать нечего! Да и владельцам магазинов нафиг надо скандалы плодить.
Магазины, с целю привлечения покупателей, могли бы на входе и масочки выдавать и антисептиком на руки брызгать, а не стучать в ментовку.
Вон, Бахетле так и делает.
А Ракшиных жаба задавит. Удавятся...
А на борьбу с кассирами с открытыми носами?
Всё правильно:надо бороться с разгильдяйством!
14.05.2020 10:29
месный
Вам бесплатных масок хочется? За деньги- есть в магазинах и аптеках.
14.05.2020 10:45
Гость
месный
Вам бесплатных масок хочется? За деньги- есть в магазинах и аптеках.
У него неистребимая жажда халявы, он каждый день про бесплатные маски пишет
Как то так
У него неистребимая жажда халявы, он каждый день про бесплатные маски пишет
тебя завтра обяжут ОЗК носить с противогазом, подсказать где купить?
смех смехом, а от наших деятелей всего ожидать можно
14.05.2020 10:33
Как то так
Мы с месным поступаем проще - чиновники нарушают наши права, а мы плюем на их законы - незаконные!
Просто идёт проверка на согласных и несогласных проведению этого цирка, через намордники видно кто на все согласен что им власть не прикажет.
Зачем полицию вызывать? Провести беседу? Штрафовать же все равно нельзя
14.05.2020 11:03
Ввп
А ваша голова вам не приказывает?
Вы,к примеру,провода под напряжением голыми руками соединяете?
14.05.2020 10:53
Как то так
Было дело,он плакался о безденежье. Похоже,жизнь не наладилась.
14.05.2020 11:03
- гость -
Вы с "месным" лучше друг на друга плюйте.
в минпромторге правоведы из техникума работают?
14.05.2020 10:45
Гость
Вам бесплатных масок хочется? За деньги- есть в магазинах и аптеках.
Там не маски а бижутерия сшитая из трусов с конским ценником.
Нормальные , сертифицированные, не по завышенной в несколько раз цене где?!?!?!?
Меня не прикалывает покупать 50 масок за 1700 !!!!! Они стока не стоят!!!!
Лучше сразу расстреливать на входе, зачем мучиться-то?
Из за этого и так многие утром в магазин перестали заходить, иногда идёшь на работу забежишь купишь что нибудь, теперь лишний раз не заходят, это надо маску одевать мороки многое из за одной минуты....
14.05.2020 11:24
месный
Нормальные , сертифицированные, не по завышенной в несколько раз цене где?!?!?!?
Меня не прикалывает покупать 50 масок за 1700 !!!!! Они стока не стоят!!!!
Как по вашему в СССР все эпидемии победили без сертифицированных, такое слово никто не знал)). Из марли сами шили и не жужжали. Сейчас у части населения фиброз головного мозга наступает вперёд, чем фиброз лёгких.
14.05.2020 11:24
месный
Вам никто не запрещает закупить контейнер масок в Китае и продавать по 80 копеек штука. Или самому нашить и сертифицировать. Кстати,сертификация за деньги делается не выходя из дома.
Чтобы купить маску, надо прийти в маске? Чокнутые, не?
"Меня не прикалывает покупать 50 масок за 1700 !!!!! Они стока не стоят!!!!"
Правильно,вылечиться гораздо дешевле!
Скажи, куда следуют сообщать в отношении человека, который в нарушение всех карантинных мер, съездил в Казахстан, вернулся в Барнаул и никакого двух недельного карантина не соблюдает, а шарится на работе, специально покашливает, говорит что у него болит голова и что чихать он на нас всех хотел.
Мы волнуемся и за свое здоровье и за состояние возможного разносчика заразы...
пачка сигарет в разы дороже.,а то разнылись дорого.Вот народ,лишь бы сиротские песенки распевать.
Вчера купила несколько в аптеке - по 30 р, нормального вида, как всегда были... Внутрь ещё одноразовую салфеточку специальную, рулончик в МР взяла.