Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула провел мониторинг и опубликовал список аптек, где можно купить средства индивидуальной защиты органов дыхания. Как утверждает пресс-центр мэрии, сейчас маски есть в наличии в большинстве аптечных точек города. Адреса можно найти здесь.

Также гигиенические маски разных видов продают в магазинах торговых сетей "Аникс", "Ашан", "Бахетле", "Лента", "Мария-Ра", "Магнит", "Метро", "Новэкс", "Пятерочка", "Ярче". Кроме того, по индивидуальным пожеланиям можно заказать защитную маску в любом ателье города.

Как уже сообщал amic.ru, с 12 мая в Алтайском крае ввели масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.