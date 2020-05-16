Администрация Бийска объяснила отсутствие масок на сотрудниках во время проверки уличных торговцев работой на открытом воздухе, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на замглавы города Антонину Мелихову.

Ранее местные жители пожаловались в социальных сетях на работников администрации, которые проверяли разрешения на торговлю рассадой у продавцов на площади Льнокомбината. Чиновники не пользовались масками и перчатками, не соблюдали дистанцию в полтора метра и не обрабатывали авторучки, которые передавали людям для подписания протоколов.

Мелихова объяснила, что постановление губернатора Виктора Томенко о масочном режиме не относится к открытым пространствам, за исключением остановок. По этой причине использовать защитные маски на городской площади должностные лица не обязаны.

Как ранее сообщал amic.ru, с 12 мая по указу главы Алтайского края Виктора Томенко в регионе действует масочный режим. Жители и гости региона обязаны использовать защитные маски на остановках, в магазинах, аптеках и иных закрытых помещениях.