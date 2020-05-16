Медсестры, которые трудятся в так называемой "красной зоне" рассказали о своей работе во время пандемии. Интервью с медработницами подготовили "Вести".

Героини ролика – Наталья Фурсова, Галина Шаталкина, Ирина Кульпина и Валерия Красильникова. Все они работают непосредственно с зараженными коронавирусной инфекцией.

Первый случай коронавируса в Алтайском крае был зафиксирован 29 марта 2020 года. Заболевшая женщина прибыла из Доминиканской Республики. В рамках лабораторного обследования на 10-й день с момента приезда в Россию у нее подтвердилась коронавирусная инфекция. С этого момента и по сей день алтайские врачи противостоят пандемии и не знают, когда это все закончится.