Алтайский врач рассказал о состоянии ребенка, подключенного к ИВЛ из-за коронавируса

Месячный ребенок с подтвержденным COVID-19 и находящийся на ИВЛ идет на поправку. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на главного врача Алтайского краевого центра охраны материнства и детства Константина Смирнова.

По словам Смирнова, ребенок был подключен к ИВЛ недавно, однако динамика у малыша положительная, и скоро его могут перевести в обычную палату. При этом не до конца понятно, откуда у него взялся коронавирус.

"По поводу заражения сложно сказать, контакт – у мамы тест отрицательный, не заразная. У нас есть такие родители, которые сами ковид-минус, а дети ковид-плюс", – рассказал главврач.

По словам Смирнова, после майских праздников заметен прирост больных детей и взрослых. При этом дети зачастую болеют в легкой форме, однако в самом Центре охраны материнства сейчас заняты все четыре этажа. Всего там лечатся 55 маленьких пациентов.

Напомним, что 22 мая в Алтайском крае было выявлено 74 новых случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных составляет 1185 человек, в том числе 117 детей.