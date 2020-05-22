"Безответственное отношение". Глава Барнаула о росте числа зараженных коронавирусом

Из-за роста числа заболевающих коронавирусом людей Вячеслав Франк обратился к жителям Барнаула. Он отметил, что одна из причин – безответственное отношение части жителей к соблюдению ограничительных мер и рекомендаций Роспотребнадзора, пишет официальный сайт мэрии.

Франк напомнил, что на территории города действует масочный режим. В магазинах, общественном транспорте, на автобусных остановках, при посещении аптек, предприятий сферы услуг и общественного питания все обязаны носить маски.

"Уважаемые барнаульцы, сегодня во многом от нашей самодисциплины зависит, как долго Барнаул будет жить в режиме ограничительных мер и самоизоляции. Чтобы сократить это время, необходимо неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. По возможности ограничьте личные контакты, не выезжайте большими компаниями за город, старайтесь избегать мест скопления людей. Позаботьтесь о себе и своих близких. Уверен, совместными усилиями мы сможем справиться с угрозой распространения вируса. Берегите себя, будьте здоровы!" – добавил глава города.

Напомним, что за прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 74 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных выросло до 1185 человек.