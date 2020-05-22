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"Безответственное отношение". Глава Барнаула о росте числа зараженных коронавирусом

, ИА "Амител"
Вячеслав Франк обратился к горожанам
Фото: gorodskoyportal.ru

Фото: gorodskoyportal.ru

Из-за роста числа заболевающих коронавирусом людей Вячеслав Франк обратился к жителям Барнаула. Он отметил, что одна из причин – безответственное отношение части жителей к соблюдению ограничительных мер и рекомендаций Роспотребнадзора, пишет официальный сайт мэрии.

Франк напомнил, что на территории города действует масочный режим. В магазинах, общественном транспорте, на автобусных остановках, при посещении аптек, предприятий сферы услуг и общественного питания все обязаны носить маски.

"Уважаемые барнаульцы, сегодня во многом от нашей самодисциплины зависит, как долго Барнаул будет жить в режиме ограничительных мер и самоизоляции. Чтобы сократить это время, необходимо неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. По возможности ограничьте личные контакты, не выезжайте большими компаниями за город, старайтесь избегать мест скопления людей. Позаботьтесь о себе и своих близких. Уверен, совместными усилиями мы сможем справиться с угрозой распространения вируса. Берегите себя, будьте здоровы!" – добавил глава города. 

Напомним, что за прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 74 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных выросло до 1185 человек.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.05.2020 15:22
- гость -

"Безответственное отношение", это он про власть говорит? Ну да я согласен, власть у нас безответственна.. Пытаться решить проблему за счет народа! Раз ввели масочный режим - обеспечьте масками, тогда имеете полное право и спрашивать! У людей нет денег на поесть, а вы с масками пристали!

22.05.2020 15:24
- гость -

и вам не хворать

22.05.2020 15:26
- гость -

ругать каждый горазд

22.05.2020 15:27
- гость -

Языком молоть не сугробы ворочить

22.05.2020 15:28
Гость

Маски есть везде. Во всех магазинах и аптеках. Да, ниже 30 рублей за штуку не найти. Но это уже вопрос к антимонопольной службы, которой по фигу на все.

22.05.2020 15:29
Гость

Согласен. Уже надоело это бесконечное нытье про маски. Понятно, что они подорожали. Но контролировать это должно государство

22.05.2020 15:31
431

А я считаю, что это в порядке вещей зайти в магазин и надеть маску. Так и безопасней для себя и уважаешь других людей

22.05.2020 15:32
- гость -


22.05.2020 15:27
- гость -
Естественно не буду носить, но и знаю, что бесплатно их раздавать не будут.

22.05.2020 15:33
гость

-гость- 15:27
вы от повара вещаете? если нет, посмотрите как делается в Японии например, у них нет нефти, газа, если что...

22.05.2020 15:37
Гость

Очаги то где? В больницах. А жители безответственные...

22.05.2020 15:39
-гость-

вы еще Белокуриху откройте, очень ведь необходимое решение

22.05.2020 15:39
Гость


22.05.2020 15:31 431 Еще и защитные очки оденьте, так как слизистая глаз не защищена, и чихнет больной ковидом в вас, вы и заболеете

22.05.2020 15:42
Гость

Не фиг по леруа мерлен шляться, тогда может меньше заражённых будет. А то весь город на протяжении 1,5 месяцев в Леруа обитает. И все без масок

22.05.2020 15:42
Гость

22.05.2020 15:39
Гость

Так пусть больной в маску и чихает.

P.S. Бардак устроили в больницах, а виноваты жители. Ну-ну.

22.05.2020 15:44
- гость -

Языком молоть не сугробы ворочить
блин так вот как они зимой сугробы бы то убирают(

22.05.2020 15:46
- гость -

"невежество, забвение прав человека и пренебрежение к ним явилось единственной причиной общественных бедствий и пороков правительств"

22.05.2020 15:47
- гость -

22.05.2020 15:42
Гость
Обидно, да?! Люди в магазине ходят без маски, а ты в маске таскаешься? Не ходи туда, сиди дома. Макарошки кушай и телевизор смотри.

22.05.2020 15:52
гость

в больницах из за отсутствия средств защиты у врачей устроили рассадник, это не безответственно? может хватит уже все беды перекладывать на плечи людей. Вы то товарищ Франк что-то предприняли? кроме как аллею дезинфицировать на Ленинском

22.05.2020 15:53
месный

а чё франк сделал чтобы маски были по вменяемым ценам ?

22.05.2020 15:55
Гость

А я думаю безответственное отношение в первую очередь от руководителей , которые издают бумаги , но не контролируют их исполнение. Рейд по обслуживанию клиентов в магазинах , факт без масок обслуживают , следом наказание , молва быстро дойдет до других т/ точек. Сколько комментаторов пишут об этом , а воз поныне там .

22.05.2020 16:01
- гость -

Вячеслав Франк, когда подъезды будут дезинфицировать? Их даже не моют.

22.05.2020 16:02
Гость

Подъезды это зона ответственности ук. Их пинать нада, мы за обработку платим в текущем содержании жилья

22.05.2020 16:06
- гость -

Зато теперь 300 млн. выделили на СИЗ для медиков.

22.05.2020 16:06
- гость -

22.05.2020 16:01
- гость -

Фу за,,,цы, у нас через день моют.

22.05.2020 16:10
- гость -

22.05.2020 16:02
Гость

это за какую обработку вы платите?

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