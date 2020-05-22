Медработники больницы №1 Рубцовска пожаловались в СК на отсутствие выплат

Работники инфекционного отделения городской больницы № 1 Рубцовска пожаловались в Следственный комитет на отсутствие денежных выплат за работу с коронавирусными больными, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Жалобу от работников принял замглавы следственного управления Александр Жеребцов. Медсестры и младший медицинский персонал рассказали об отсутствии федеральных выплат, несмотря на то, что отделение принимает больных с ОРВИ или пневмонией, которые нередко оказываются заражены.

После подтверждения у поступивших COVID-19 их отправляют в специализированный инфекционный госпиталь, а работники продолжают трудиться, несмотря на высокий риск заражения. По словам обратившихся, у четырех работников отделения в больнице уже подтвердился коронавирус.

Жеребцов по результатам онлайн-приема распорядился проверить и изучить обстоятельства, изложенные медработниками.

Напомним, что СКР по Алтайскому краю заявил о тщательном отслеживании ситуации с доплатами сотрудникам медучреждений на коронавирус. По сообщению пресс-службы, ведомство ежедневно проверяет информацию, появляющуюся в СМИ, и просит всех медработников обращаться к ним в случае выявления нарушений.