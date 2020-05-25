Оперативный штаб по Алтайскому краю сообщил о смерти еще двоих пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
По состоянию на 25 мая смерть именно от коронавируса была подтверждена в семи случаях. По четырем пациентам ожидается окончательное заключение экспертов. Еще в одном случае установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной летального исхода.
Таким образом, число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае составляет 12 человек.
Как уже сообщал amic.ru, 25 мая в регионе поставлен рекорд по суточному приросту зараженных – 81 человек. Таким образом, на данный момент в Алтайском крае выявили 1406 инфицированных.
Комментарии
перестали писать возраст, молодые мрут?
А с внебольничной превманией какая смертность и заболеваемость?
Перестали писать возраст
Потому что от старости мрут
все умершие от 60 лет.... с множеством других серьезных болезней.... они могли и от осложнений орви или гриппа умереть!
25.05.2020 13:09
гость
А сколько бы они могли еще пожить, если бы не коронавирус, об этом вы не подумали?
25.05.2020 13:14
- гость -
Вы слишком много думаете. Скажите правителю что не развязал войны и вы ходите еще до сих пор живые, об этом вы не подумали?
25.05.2020 13:17
- гость -
Что за правитель в вашей голове развязал войны?
25.05.2020 13:14
- гость -
а если бы спортом занимались и правильно питались, то могли бы еще 20 лет прожить... не нужно списывать все проблемы на короновирус!
25.05.2020 13:09
гость
все умершие от 60 лет.... с множеством других серьезных болезней.... они могли и от осложнений орви или гриппа умереть!
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Как вам не стыдно, какая старость в 60 лет?
Какая-то статистика странная... Так и пишите, что 7 человек умерло от короны, а не 12. А скольким еще заплатили, чтобы в свидетельстве о смерти написали корону, а не истинную причину
Если нужно будет увеличить смертность от кариеса, будут писать что 98 летний пациент перенесший два инфаркта и инсульт умер от осложнений вызванных кариесом.