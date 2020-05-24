Оперативный штаб по Республике Алтай сообщил о семи новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболеваний COVID-19 в регионе составило 102.

Диагноз подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска и пяти жителей Кош-Агачского района. Во всех случаях вирус выявлен у лиц, контактных с ранее госпитализированными пациентами.

Также на 24 мая выздоровел еще один человек — житель Кош-Агачского района. Всего за время пандемии 47 человек выписаны из медицинских учреждений региона.

Напомним, ранее республиканский оперштаб опроверг информацию о неготовности медицинских учреждений к приему новых пациентов. Как отмечалось, речи о переполненности больниц в регионе не идет.