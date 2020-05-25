Шесть случаев COVID-19 выявили в Алтайском краевом онкологическом диспансере

В двух корпусах Алтайского краевого онкологического диспансера выявлено шесть пациентов, инфицированных коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Как отмечается, положительный тест на коронавирус получен у двух пациентов в корпусе на Змеиногорском тракте и у четверых – на улице Никитина.

Медучреждение продолжает работать, однако в трех отделениях на обеих площадках диспансера, где зарегистрированы заболевания, госпитализация приостановлена.

"Для всех больных, у которых было запланировано на это время стационарное лечение, онкологи разработают индивидуальный план оказания медицинской помощи. В зависимости от тяжести заболевания будет организована госпитализация в другие корпуса онкодиспансера, а также в дневной стационар либо на амбулаторное лечение", – уточнили в оперштабе.

По последним данным, в Алтайском крае 1406 инфицированных коронавирусом. Число умерших пациентов в регионе выросло до 12.