Среда, 27 Май, 11:08

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,14
€ 77,79
15°

362342 +0
Обь
421см +12


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Четыре новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай

, ИА "Амител"
Общее число заболеваний в регионе выросло до 109
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Во вторник, 26 мая, в Республике Алтай выявлено четыре новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.

"Коронавирус подтвердился у 70-летнего жителя Майминского района, обследованного при заболевании ОРВИ, 21-летней жительницы Улаганского района и 36-летней жительницы Горно-Алтайска, контактировавших с ранее госпитализированными родственниками, а также у 29-летней жительницы города, вернувшейся из другого региона и находящейся на самоизоляции", – отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число заболеваний в Горном Алтае выросло до 109. Выздоровел еще один пациент из Кош-Агачского района. По данным на утро 27 мая, 53 человека выписаны из медицинских учреждений.

Напомним, ранее в регионе опровергли информацию о неготовности медицинских учреждений к приему пациентов. Фейковую статью опубликовало издание "Листок". В республиканском оперштабе заявили, что речи о переполненности больниц в регионе не идет.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
11:03
Как своевременная проверка масла помогает контролировать состояние техники 0
10:55
20 алтайских школьников будут получать стипендии от депутата Госдумы 1
10:43
Вернуть доверие. Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина 2
10:24
Пенсионерка из Бийска лишилась денег в надежде получить кешбэк за оплату ЖКХ 3
10:07
Диетолог назвал главную причину набора веса во время самоизоляции 0
09:55
В Барнауле устранили последствия штормового ветра 5
09:44
Нечасто такое увидишь. Путин бросил ручку на стол во время совещания по пожарам 25
09:31
Автомобиль сбил велосипедиста в Барнауле 37
09:17
В России у кошки диагностировали коронавирус 6
09:08
Четыре новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
08:44
Встреча под часами. Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула 3
08:31
"Дело утопающих". Почему барнаульские бизнесмены отказываются от рассрочки по аренде 4
08:17
Какие дороги сделают на Алтае в 2020 году и как это снизит аварийность 17
08:03
Что такое опрессовка и чего нельзя делать во время ЧП на теплосетях. Инфографика 4
07:51
Можно ли отказаться от ваучера авиакомпании и вернуть деньги за отмененный рейс 2
07:42
Один час – как 100 сигарет. Роспотребнадзор рассказал о вреде кальяна 5
07:30
Первый министр энергетики России умер от коронавируса 6
07:15
Осторожно, потребуется добавка. Сногсшибательный салат с лососем и рапсовым маслом 1
07:04
Погода идеальная, а прибыль падает. Как коронавирус добивает торговлю квасом на Алтае 12
06:53
"Первый сорт". Из-за ранней весны в Алтайском крае уже выросли грибы 3
06:40
Ученые нашли способ усилить иммунитет для борьбы с раком 0
06:29
Безумные интерьеры русских квартир 4
06:16
Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом 13
06:01
Штормовой ветер, грозы и заморозки до нуля. О погоде в Алтайском крае 27 мая 0
23:48
Такой день. Поспешно закрытые кофейни и падающие деревья в центре Барнаула 0
23:22
В поселке Южный показали дорогу, которая развалилась через два дня после укладки 4
22:44
Житель алтайского села с семьей приехал в гости к теще и изнасиловал ее подругу 3
22:18
СМИ: в барнаульской больнице РЖД выявлен случай заражения коронавирусом 2
21:07
Вокальный ансамбль посвятил песню алтайским врачам 0
20:47
Российский блогер сходил в магазин с чеком от 2007 года и посчитал инфляцию за 13 лет 5
20:11
Ложноположительные тесты могут увеличивать число больных COVID в Сибири 4
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 58 1
19:07
Владимир Путин объявил дату проведения Парада Победы в России 11
18:42
Умер артист Молодежного театра Алтая Игорь Бочериков 0
18:15
Какую помощь могут получить компании, пострадавшие от COVID-19 0
18:05
В Барнауле проверили, как на "Петровском рынке" соблюдают масочный режим 2
17:56
"Не представляет угрозы". В мэрии Барнаула прокомментировали обрушение потолка в доме 4
17:46
Пьяный барнаулец устроил ДТП и попытался прикрыться братом-близнецом 0
17:35
Белокуриху сравнили с Чернобылем и пообещали послабления 20
17:27
На барнаульских стройплощадках выявили нарушение масочного режима 7
17:16
Заявки на газификацию в Алтайском крае принимают онлайн 1
17:06
Как получить помощь? Директор фонда МСП расскажет о поддержке бизнеса 0
16:57
Накопительные пенсии в России вырастут 3
16:53
Форум "АТР" не стали отменять из-за COVID, но перенесли его в неизвестное место 5
16:44
Ничего святого. Хулиганы громят Сквер Победы в алтайском городе 6
16:36
Влад Лисовец заразился коронавирусом 1
16:27
Смертельная прогулка. Лодка с детьми перевернулась в Алтайском крае 6
16:14
Доктор Мясников объяснил вред антибактериального мыла 2
16:00
Разбери шкаф, продай лишнее. Куда сдать старую технику 1
15:48
Дерево рухнуло на проезжающий мимо автомобиль в центре Барнаула 10

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.