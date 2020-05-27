Четыре новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай

Во вторник, 26 мая, в Республике Алтай выявлено четыре новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.

"Коронавирус подтвердился у 70-летнего жителя Майминского района, обследованного при заболевании ОРВИ, 21-летней жительницы Улаганского района и 36-летней жительницы Горно-Алтайска, контактировавших с ранее госпитализированными родственниками, а также у 29-летней жительницы города, вернувшейся из другого региона и находящейся на самоизоляции", – отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число заболеваний в Горном Алтае выросло до 109. Выздоровел еще один пациент из Кош-Агачского района. По данным на утро 27 мая, 53 человека выписаны из медицинских учреждений.

Напомним, ранее в регионе опровергли информацию о неготовности медицинских учреждений к приему пациентов. Фейковую статью опубликовало издание "Листок". В республиканском оперштабе заявили, что речи о переполненности больниц в регионе не идет.