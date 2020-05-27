Еще три человека с диагностированным ранее COVID-19 скончались в Алтайском крае. Об этом сообщили в оперативном штабе региона по ситуации с коронавирусом.

Таким образом, на 27 мая в общей сложности в крае умерли уже 18 человек с коронавирусом. При этом COVID-19, по официальным данным, стал причиной смерти в девяти случаях, в шести – причина смерти в сопутствующих заболеваниях. Еще три случая исследуют эксперты.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки коронавирус в Алтайском крае выявили у 69 человек. В общей сложности с начала пандемии в регионе заразились 1554 человека. В тяжелом состоянии находятся 32 человека, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 693 человека.