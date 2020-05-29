Роспотребнадзор подтвердил COVID-19 у воспитательницы детского сада в Барнауле

У воспитателя детского сада № 222 в Барнауле подтвердился коронавирус, сообщает оперативный штаб Алтайского края по борьбе с COVID-19.

"В учреждении работает четыре дежурных группы. Воспитательница была обследована как контактная по семье. В садике 13 контактных детей и 13 сотрудников. В настоящее время приостановлено функционирование дежурной группы. Проводится заключительная дезинфекция дошкольного учреждения. Организовано меднаблюдение за контактными лицами и лабораторное обследование контактных", – следует из сообщения штаба.

О планах на закрытие учреждения не сообщается.

Напомним, первые сообщения о заражении COVID-19 воспитательницы детского сада на Павловском тракте начали поступать в четверг, 28 мая.

По последним данным, в Алтайском крае подтверждены 1708 заражений коронавирусом и 21 смерть.