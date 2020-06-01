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Рекордное число тестов могло "разогнать" статистику по COVID-19 в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За два месяца в регионе обследовано более 100 тысяч человек

Прошлая неделя показала рекордный прирост по количеству выявленных случаев коронавируса в Барнауле. Всего с начала эпидемии в краевом центре зарегистрировано уже 927 инфицированных COVID-19. Тем не менее власти пока не рассматривают вариант закрыть город на карантин, как это произошло в конце апреля в Змеиногорском районе.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов признал, что минувшие семь дней Барнаул демонстрировал "стабильно высокие цифры". Как отметил чиновник в ходе брифинга, прошедшего 1 июня, такая статистика до сих пор является отголоском майских праздников. По словам замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяны Калининой, закрывать на карантин Барнаул не собираются.

Прогнозов по заболеваемости на среднесрочную перспективу Попов делать не стал. Вместе с тем министр признал, что еще одним фактором, повлиявшим на рост статистики, стало увеличение масштабов тестирования на коронавирус за последние две недели. К началу лета этот показатель составляет 170 тестов на 100 тысяч населения, выполняемых ежедневно. Как результат – в регионе с конца марта обследовано 101 649 человек.

По оценке Дмитрия Попова, это позволяет своевременно выявлять заболевших и изолировать их от общества. Тех, кто имеет выраженные симптомы COVID-19, насчитывается около 23%, остальные 77% считаются инфицированными.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

1.06.2020 15:11
аж плохо стало

остановите эту страну

1.06.2020 15:20
- гость -

остановите этот истероидный маразматический бред..

1.06.2020 15:28
- гость -

1.06.2020 15:11
аж плохо стало

Ага, и еще порядка двухсот стран впридачу. Вы наивны до такой степени?

1.06.2020 15:39
людь

ОНИ не остановятся.

1.06.2020 15:43
AntonTM

1.06.2020 15:11
аж плохо стало

Рвота, понос и диарея?!

1.06.2020 15:56
- гость -

Какие отголоски майских? Ну что за чушь? Врачи растаскали, да студент-колымщик. Без них так бы шло по 10-20 чел. в день

1.06.2020 16:10
- гость -

лучше напишите сколько на стационарных денег выделяют и все с ковидобесием в регионах встанет на свои места

1.06.2020 16:24
- гость -

в регионе с конца марта обследовано 101 649 человек.

Да не человек обследовано, а тестов проведено, людей в 2-3 раза меньше.

1.06.2020 16:25
Гость

Срочно запретить тестирование (или снизить до минимума) и статистика пойдёт на лад!
Через недельку можно будет всё открыть.

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