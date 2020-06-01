Прошлая неделя показала рекордный прирост по количеству выявленных случаев коронавируса в Барнауле. Всего с начала эпидемии в краевом центре зарегистрировано уже 927 инфицированных COVID-19. Тем не менее власти пока не рассматривают вариант закрыть город на карантин, как это произошло в конце апреля в Змеиногорском районе.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов признал, что минувшие семь дней Барнаул демонстрировал "стабильно высокие цифры". Как отметил чиновник в ходе брифинга, прошедшего 1 июня, такая статистика до сих пор является отголоском майских праздников. По словам замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяны Калининой, закрывать на карантин Барнаул не собираются.

Прогнозов по заболеваемости на среднесрочную перспективу Попов делать не стал. Вместе с тем министр признал, что еще одним фактором, повлиявшим на рост статистики, стало увеличение масштабов тестирования на коронавирус за последние две недели. К началу лета этот показатель составляет 170 тестов на 100 тысяч населения, выполняемых ежедневно. Как результат – в регионе с конца марта обследовано 101 649 человек.

По оценке Дмитрия Попова, это позволяет своевременно выявлять заболевших и изолировать их от общества. Тех, кто имеет выраженные симптомы COVID-19, насчитывается около 23%, остальные 77% считаются инфицированными.