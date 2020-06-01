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В Алтайском крае назвали еще несколько условий для послабления ограничений по COVID-19

, ИА "Амител"
Показатель ежесуточного прироста зараженных – это еще не все
Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Принимать решение о послаблении ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, будут отталкиваясь не только от ежесуточного прироста заболевших. Об этом во время онлайн-брифинга 1 июня заявила замглавы Управления регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Напомним, что по заявлению губернатора Виктора Томенко в ходе заседания правительства 21 мая для послабления принятых мер необходимо, чтобы в течение недели число вновь выявленных зараженных коронавирусом не превышало хотя бы 40 человек в сутки.

Калинина пояснила, что когда регион достигнет указанного губернатором значения, кроме этого будут учитываться темпы прироста к предыдущему дню, уровень заболеваемости на отдельных территориях.

"Мы должны будем понимать, кто у нас выявляется: контактные лица из домашних очагов либо новые источники инфекции от прибывших из других регионов, либо люди с различными клиническими проявлениями", – отметила Калинина.

Кроме того, Калинина добавила, что оценку необходимо проводить после завершения групповых очагов. Таковыми на данный момент являются медицинские учреждения и общежитие Алтайского государственного университета.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

1.06.2020 17:10
A1isa

толку? ваши ограничения никто не соблюдает

1.06.2020 17:19
гость

такое ощущение что она тупая и слепая!!!!! на улицу ей надо выйти и прогуляться вечером и по магазинам продуктовым! в Москве 2500 в сутки, там метро.... и там начали снимать ограничения! а у нас 70 человек, из них без симптомов... и конечно не нужно снимать ограничения... зачем.... пусть экономика края вообще загнется.... и нужны люди все скупят по дешевке!

1.06.2020 17:30
- гость -

1.06.2020 17:19
гость

А она что, лично каждому намордник должна надевать? Если бы все ответственно подошли к масочному режиму, может уже давно бы все сошло на нет. Чем дольше упертые будут сопротивляться, тем дольше будет вирус распространяться.

1.06.2020 17:37
- гость -

Убрать призовые и пандемии конец

1.06.2020 17:38
- гость -

"Мы должны будем понимать, кто у нас выявляется: контактные лица из домашних очагов либо новые источники инфекции от прибывших из других регионов, либо люди с различными клиническими проявлениями", – отметила Калинина.
---------------------------
Что значит "люди с различными клиническими проявлениями"? Если у них проявления ковида, то очевидно, что они от кого-то заразились. Или от контактных или завозчиков. Сам по себе ковид не возникает без инфицирования.

1.06.2020 17:38
- гость -

"Мы должны будем понимать, кто у нас выявляется: контактные лица из домашних очагов либо новые источники инфекции от прибывших из других регионов, либо люди с различными клиническими проявлениями", – отметила Калинина.
---------------------------
Что значит "люди с различными клиническими проявлениями"? Если у них проявления ковида, то очевидно, что они от кого-то заразились. Или от контактных или завозчиков. Сам по себе ковид не возникает без инфицирования.

1.06.2020 17:44
гость

вопрос - сколько ей призовых пообещали? вот она и будет держать максимально долго высокую цифру, чтобы получать бонусные сотни тысяч рублей и остальные чиновники тоже! все же очень просто.... а как только деньги закончатся, так сразу и зараженных не будет ......

1.06.2020 17:47
- гость -

1.06.2020 17:37
- гость -

Вам уже говорили, что навязчивые идеи успешно лечат?

1.06.2020 17:48
- гость -

1.06.2020 17:44
гость

Судя по вашей логике, во всем мире призовые платят?)

1.06.2020 17:49
месный

1.06.2020 17:30
- гость -

А что-бы сначала не подойти к вопросу а скаких фигов маски с 1.5р стали стоить 35 ????!!!
Может потом и много других вопросов както решиться сразу?

1.06.2020 17:50
- гость -


1.06.2020 17:19
гость. и конечно не нужно снимать ограничения... зачем.... пусть экономика края вообще загнется....
--------------
До сих пор нет понимания причин загиба экономики края? Практически никаких ограничений, вам всё разрешили, гуляете, ездите куда хотите, на маски плюёте.
Но вот с экономикой не складывается. По одной простой причине. Что широкая распространенность коронавируса ограничивает спрос. Вот вы орёте: "Боитесь, сидите дома! А мы будем гулять! " Вам отвечают: "ОК!, Будем сидеть дома, гуляйте."
Пока гуляют Алисы и им подобные, у которых денег нет и они совсем не потребители, а любители поорать; настоящие потребители сидят дома и деньги (а у них они как раз есть) не тратят. Экономике капец.

1.06.2020 17:53
- гость -

1.06.2020 17:49
месный

Месный, ты вопрос этот не по адресу задаешь. Тут тебе точно на него не ответят.

1.06.2020 17:54
- гость -

ну да, мы не победили вирус потому, что кто-то нарушает масочный режим
на самом деле когда мы редко куда-то выходим, но все же выходим, это просто снижает скорость распространения вируса. будем болеть меньше, но дольше продлится эпидемия

1.06.2020 18:07
- гость -

1.06.2020 17:54
- гость -
ну да, мы не победили вирус потому, что кто-то нарушает масочный режим
на самом деле когда мы редко куда-то выходим, но все же выходим, это просто снижает скорость распространения вируса. будем болеть меньше, но дольше продлится эпидемия
------------------------
Если не прекратить, то эпидемия будет продолжаться бесконечно. Разумеется, этого никто не допустит. Прекратят однозначно. Подождут, пока русские передохнут и разрушат свою экономику, заставят прекратить, чтобы исключить импорт в свои страны.

Ты слышал про вторую волну? Что это означает? Сейчас люди болеют. Болеют и болеют.
Через 2 месяца, вполне возможно, что первые переболевшие заразятся от 10ых и прочих. Снова заболеют и так дальше.

1.06.2020 18:27
Гость.

1.06.2020 17:50
- гость -
Соглашусь с вами. Видя полный магазин безмасочных утырков пропадает желание заходить и что-то там покупать.

1.06.2020 18:32
- гость -

Полный магазин безмасочных утырков с чеком не более 500 рублей. Вот пусть они и закупаются.

1.06.2020 18:33
- гость -

1.06.2020 18:27
Гость.

И не заходите! И без вас купят, если магазин полный.

1.06.2020 18:34
- гость -

1.06.2020 18:32
- гость -

Еще и с математикой плохо. Много по 500 это лучше, чем вас трое по 10 тр.

1.06.2020 18:38
- гость -

1.06.2020 18:33
- гость -
1.06.2020 18:34
- гость -

Если так хорошо с вами по 500, что тогда жалуются на упадок экономики?

1.06.2020 18:42
krash

а че какие то ограничения есь? не виде. на работу ездил, все как обычно. люди гуляют. без масок. пробки. на амлой малахова за пеш.переходом менты стоят выглядывают (без масок) водителей, кто не пропуситпешехода. в магазине я один был в маске, на покровской был....не буду называть что за магаз.

Нету никаких мер. ну нету.

1.06.2020 18:45
- гость -

1.06.2020 18:42
krash
Мне тоже непонятно, на что жалуются

1.06.2020 19:11
- гость -

1.06.2020 17:47
- гость -

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