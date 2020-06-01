В Алтайском крае назвали еще несколько условий для послабления ограничений по COVID-19

Принимать решение о послаблении ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, будут отталкиваясь не только от ежесуточного прироста заболевших. Об этом во время онлайн-брифинга 1 июня заявила замглавы Управления регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Напомним, что по заявлению губернатора Виктора Томенко в ходе заседания правительства 21 мая для послабления принятых мер необходимо, чтобы в течение недели число вновь выявленных зараженных коронавирусом не превышало хотя бы 40 человек в сутки.

Калинина пояснила, что когда регион достигнет указанного губернатором значения, кроме этого будут учитываться темпы прироста к предыдущему дню, уровень заболеваемости на отдельных территориях.

"Мы должны будем понимать, кто у нас выявляется: контактные лица из домашних очагов либо новые источники инфекции от прибывших из других регионов, либо люди с различными клиническими проявлениями", – отметила Калинина.

Кроме того, Калинина добавила, что оценку необходимо проводить после завершения групповых очагов. Таковыми на данный момент являются медицинские учреждения и общежитие Алтайского государственного университета.