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Все больницы Алтайского края должны быть готовы к приему зараженных коронавирусом

, ИА "Амител"
При ухудшении эпидемиологической ситуации медучреждения перепрофилируют в ковидные госпитали
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Все медицинские организации Алтайского края должны быть готовы помочь больным с коронавирусом, сообщили amic.ru в региональном правительстве.

Перед руководством всех медучреждений региона поставлена задача провести необходимые санитарные мероприятия для оказания медпомощи инфекционного профиля, в том числе и зараженным COVID-19. Это не означает, что больница станет ковидным госпиталем, однако к этому стоит быть готовым, уточняют в правительстве.

Пока необходимости в дополнительных госпиталях в Алтайском крае нет, но организации должны быть готовы принять пациентов при обнаружении крупных очагов, таких как, например, на Корбалихинском руднике. Напомним, тогда инфекция подтвердилась у 200 работников предприятия.

Как ранее сообщал amic.ru, городскую больницу № 4 Барнаула перепрофилируют для борьбы с коронавирусом. Функцию по приему больных из учреждения на себя возьмет горбольница № 12.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.06.2020 13:20
- гость -

Напринимался Томенка заразы со всего мира

3.06.2020 13:20
- гость -

Позно Попов и компания спохватились.

3.06.2020 13:26
- гость -

Да вы чего паникуете, сказал же солнцеликий: Парад,- значит парад, голосование, значит голосование. Сюрреализм-это что означает ?

3.06.2020 13:31
- гость -

а другие болезни отменили совсем?

3.06.2020 13:40
Ксюшенька

Amic, а почему на фото "3-MAX - аппарат для рф-лифтинга коррекции фигуры и омоложения", или так теперь COVID лечат? Если им то дайте подробную информацию в каком именно госпитале?!

3.06.2020 13:46
- гость -

Придёшь к ним с диареей, определят короновирусным

3.06.2020 13:49
- гость -

Пока необходимости в дополнительных госпиталях в Алтайском крае нет, но организации должны быть готовы принять пациентов при обнаружении крупных очагов

я так понимаю началась подготовка к голосованию назначенному на 1 июля )))

3.06.2020 13:59
Наталья

Чудные дела творятся, горбольницу №4 перепрофилировали под ковидный госпиталь, а реанимацию закрыли.

3.06.2020 14:01
- гость -


3.06.2020 13:40
Ксюшенька
подтверждение того, что людей держат за иди_тов.

3.06.2020 14:01
- гость -

Чувствую, что после 1 июля эпидемиологическая ситуация резко ухудшится. После обнуления у вовы не останется вообще никаких причин что-то делать для этого населения. Сколько вымрет, столько вымрет, меньше "нахлебников", а то задолбали - всё время чего-то хотят, ещё и какие-то деньги требуют...

3.06.2020 14:02
- гость -

за ковид доплачивают, а за другие болезни - нет?

3.06.2020 14:08
Дима

И все молчат... чудная страна...

3.06.2020 14:08
Гостья

А деньги МЗ выделил больницам,чтобы они подготовились??Или врачи должны за свой счет готовиться??

3.06.2020 14:17
Гость

Бедные люди, которые болеют реально тяжелыми болезнями, но наличие которых Уважаемый отменил (( и им теперь сложно с реально им необходимым лечением. Играем в корону дальше на костях реально больных людей(

3.06.2020 14:27
- гость -

АКОД, 1 горка, железка, моторы, теперь и стройгаз.

а что осталось-то? шинники да южный и все...

3.06.2020 14:32
- гость -

Алтайские санатории планируют открыться меньше чем через неделю.

3.06.2020 14:39
- гость -

"Алтайские санатории планируют открыться меньше чем через неделю."

А через 2 недели начнут перепрофилироваться в обсерваторы.

3.06.2020 14:43
Наивный

Вот какие санатории на таком фоне ? Совсем без ума,что-ли..

3.06.2020 15:03
- гость -

Титова 29 что за здание?

3.06.2020 15:04
- гость -

А в случае вспышки в санаториях ответственность кто будет нести:власти или санатории?

3.06.2020 15:18
- гость -

3.06.2020 13:46
- гость -
С диареей вас никто в обычную больницу не повез бы и до этого, только в инфекционку)))

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