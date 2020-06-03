Все больницы Алтайского края должны быть готовы к приему зараженных коронавирусом

Все медицинские организации Алтайского края должны быть готовы помочь больным с коронавирусом, сообщили amic.ru в региональном правительстве.
Перед руководством всех медучреждений региона поставлена задача провести необходимые санитарные мероприятия для оказания медпомощи инфекционного профиля, в том числе и зараженным COVID-19. Это не означает, что больница станет ковидным госпиталем, однако к этому стоит быть готовым, уточняют в правительстве.
Пока необходимости в дополнительных госпиталях в Алтайском крае нет, но организации должны быть готовы принять пациентов при обнаружении крупных очагов, таких как, например, на Корбалихинском руднике. Напомним, тогда инфекция подтвердилась у 200 работников предприятия.
Как ранее сообщал amic.ru, городскую больницу № 4 Барнаула перепрофилируют для борьбы с коронавирусом. Функцию по приему больных из учреждения на себя возьмет горбольница № 12.
Комментарии
Напринимался Томенка заразы со всего мира
Позно Попов и компания спохватились.
Да вы чего паникуете, сказал же солнцеликий: Парад,- значит парад, голосование, значит голосование. Сюрреализм-это что означает ?
а другие болезни отменили совсем?
Amic, а почему на фото "3-MAX - аппарат для рф-лифтинга коррекции фигуры и омоложения", или так теперь COVID лечат? Если им то дайте подробную информацию в каком именно госпитале?!
Придёшь к ним с диареей, определят короновирусным
Пока необходимости в дополнительных госпиталях в Алтайском крае нет, но организации должны быть готовы принять пациентов при обнаружении крупных очагов
я так понимаю началась подготовка к голосованию назначенному на 1 июля )))
Чудные дела творятся, горбольницу №4 перепрофилировали под ковидный госпиталь, а реанимацию закрыли.
3.06.2020 13:40
Ксюшенька
подтверждение того, что людей держат за иди_тов.
Чувствую, что после 1 июля эпидемиологическая ситуация резко ухудшится. После обнуления у вовы не останется вообще никаких причин что-то делать для этого населения. Сколько вымрет, столько вымрет, меньше "нахлебников", а то задолбали - всё время чего-то хотят, ещё и какие-то деньги требуют...
за ковид доплачивают, а за другие болезни - нет?
И все молчат... чудная страна...
А деньги МЗ выделил больницам,чтобы они подготовились??Или врачи должны за свой счет готовиться??
Бедные люди, которые болеют реально тяжелыми болезнями, но наличие которых Уважаемый отменил (( и им теперь сложно с реально им необходимым лечением. Играем в корону дальше на костях реально больных людей(
АКОД, 1 горка, железка, моторы, теперь и стройгаз.
а что осталось-то? шинники да южный и все...
Алтайские санатории планируют открыться меньше чем через неделю.
"Алтайские санатории планируют открыться меньше чем через неделю."
А через 2 недели начнут перепрофилироваться в обсерваторы.
Вот какие санатории на таком фоне ? Совсем без ума,что-ли..
Титова 29 что за здание?
А в случае вспышки в санаториях ответственность кто будет нести:власти или санатории?
3.06.2020 13:46
- гость -
С диареей вас никто в обычную больницу не повез бы и до этого, только в инфекционку)))