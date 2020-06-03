Все больницы Алтайского края должны быть готовы к приему зараженных коронавирусом

Все медицинские организации Алтайского края должны быть готовы помочь больным с коронавирусом, сообщили amic.ru в региональном правительстве.

Перед руководством всех медучреждений региона поставлена задача провести необходимые санитарные мероприятия для оказания медпомощи инфекционного профиля, в том числе и зараженным COVID-19. Это не означает, что больница станет ковидным госпиталем, однако к этому стоит быть готовым, уточняют в правительстве.

Пока необходимости в дополнительных госпиталях в Алтайском крае нет, но организации должны быть готовы принять пациентов при обнаружении крупных очагов, таких как, например, на Корбалихинском руднике. Напомним, тогда инфекция подтвердилась у 200 работников предприятия.

Как ранее сообщал amic.ru, городскую больницу № 4 Барнаула перепрофилируют для борьбы с коронавирусом. Функцию по приему больных из учреждения на себя возьмет горбольница № 12.