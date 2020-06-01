Еще одну больницу в Барнауле сделают ковидным госпиталем

Городскую больницу № 4 Барнаула сделают госпиталем для больных коронавирусом. Об этом во время онлайн-брифинга 1 июня рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
По словам чиновника, медучреждение постепенно освобождают, а горбольница № 12 возьмет на себя функцию больницы № 4 по приему "нековидных" пациентов.
Как ранее писал amic.ru, за прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевших выявили в Барнауле – 16 человек, Рубцовском районе – 13, Славгороде – 8, Новоалтайске – 5, Павловском, Алтайском, Третьяковском, Тюменцевском, Хабарском, Курьинском районах, Бийске и Камне-на-Оби – по двое. В Горняке, Поспелихинском, Родинском, Егорьевском, Ребрихинском, Табунском, Косихинском, Бурлинском и Кытмановском районах – по одному заболевшему.
Комментарии
А что с Федеральным центром ортопедии и эндопротезирования? Его ведь тоже готовили под ковидный госпиталь, пока ситуация с больницей скорой помощи не внесла свои коррективы. Сегодня написали, что скоро БСП вернется к прежнему режиму работы, а как насчет Федерального центра?
бабосики под эту всю историю осваивают.
а ковидобесы, боящиеся каждого сквозняка и чиха им радостно улюлюкают
Нужны штрафы как в г.Москва к нарушителям !
нужно таким как ты горб поправить чтобы не верещали
ТАм идиоты чтоли? такая развязка города. рядом сеть больниц невирусных, поток транспорта дикий....и сюда со всего края гадость везти*? Идиоты чтоль?
1.06.2020 15:01
krash
"Там" - это где? Объясните.
П Л А Т О
1.06.2020 14:40
Житель Барнаула
А кого Вы считаете нарушителем? Я не ношу маску и не собираюсь, я сам в ответе за свое здоровье и паниковать и всех обвинять не собираюсь. Я считаю, что свежий воздух и солнечный свет является природным антисептиком. Находиться на улице больше пользы и лучше для организма, чем сидеть дома, носить маску в которой сконцентрированы микроорганизмы и постоянно держать организм в стрессе боязнью заразиться.
Вы боитесь заразиться, вот и применяйте средства защиты, хоть в скафандрах ходите. Я не обязан заботиться о Вашем здоровье!
06.2020 15:08
- гость -
у собянинского очень отаеоственного москвича сейчас забомбит за поведение.
цифровой концлагерь накрывается даже в москве. и дедушка из тюмени за все это ответит
1.06.2020 15:08
- гость -
Вот такие, как вы, и являетесь главными распространителями заразы.
Вот из-за таких нигилистов и продолжает ковид распространяться..
А другие болезни вообще кто-то думает лечить? или мозги ничто-паника все?
1.06.2020 15:08
- гость -
Вот когда такие вот угомонятся, может и вирус на спад пойдет.
1.06.2020 15:15
Бабуля для 15:08
собянинец ты лучше расскажи посколько в барнауле заболевших сверхсрока держут, какая чехорда с результатами и как ими постоянно жанглируют.
а самое главное, ответственный и дисциплинированный ковидобес расскажи нам сколько на каждого в стационаре денег выделяют?
1.06.2020 15:08
- гость - мака от заражения не спасет, маска УМЕНЬШАЕТ радиус распространения микробов ОТ ВАС. каждый человек - генератор микробов, дышите, чихаете, кашляете, - все уоитучивается в воздухе. и маска уменьшает радиус заражения ВАМИ.
Не нося маску и показывая свое отношение - вы лишь кричите о том, что вам на всех пофиг, любите только себя любимого. - Эгоист. Вот пока такие броджят по городу - вирус и бушует.
Вы это у МЗ нашего спросите..Я никакого отношения к финансам не имею..Я маску одеваю при посещении магазина и руки обрабатываю после посещения..Все остальное мне не интересно..Каждый отвечает за свое поведение.
1.06.2020 15:34
Бабуля для 15:31
вот раз не знаешь то одень свой собянинский намордник, заткнись и сиди в кануре
1.06.2020 15:08
- гость -
Вы боитесь заразиться, вот и применяйте средства защиты, хоть в скафандрах ходите. Я не обязан заботиться о Вашем здоровье!
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Вас зовут Виктор Петрович?
1.06.2020 15:38
- гость -
Что, сегодня лекарство забыл принять? Не надо на бабулю бросаться! )
1.06.2020 15:15
Бабуля для 15:08
Вы за Томенко голосовали, бабули? Вы его выбрали? Вот и получайте.
Вы боитесь заразиться, вот и применяйте средства защиты, хоть в скафандрах ходите. Я не обязан заботиться о Вашем здоровье!
Я как ссал в подъезде, так и буду ссать, а вы валите в Гейропу, я не обязан вам цивилизованный мир обеспечивать!
Я как орал по ночам, так и буду орать. Хотите тишины - уши затыкайте, я не обязан вас заботиться.
Я как ездил на красный, так и буду ездить. А вы уворачивайтесь, я не обязан о вашей безопасности заботиться.
Можно продолжать очень долго....
Нам что-то не договаривают. Заразились 1, 2, потом 3, 4, 5, 6. А почему в Первомвйском районе и Новоалтайске переполнены больницы и санатории переделаные под короновирумюс сотнями заболевших?
потому что это дотации из центра
1.06.2020 16:06
- гость -
Так вот с себя и начинайте!!!
Те, кто не носят маски, просто ангелы по сравнению с вами!
1.06.2020 16:17
- гость -
неужели стыдно стало?