Ждать открытия фитнес-центров в ближайшее время не стоит. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
По словам главы региона, край еще даже не сделал шагов к первому этапу снятия ограничительных мер по коронавирусу, то есть на Алтае еще не разрешены занятия на открытом воздухе. Поэтому говорить о скором открытии залов не приходится, уточнил губернатор.
"Вероятности нет, надежда есть", – поделился Томенко.
При этом губернатор предположил, что ограничения могут снять к июлю.
Напомним, фитнес-центры в Алтайском крае не работают по указу губернатора с конца марта. Это одна из мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.
Как уже сообщал amic.ru, на 3 июня в Алтайском крае зарегистрировано 2 066 случаев заражения COVID-19. 840 человек уже выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ. 22 человека, которым ранее диагностировали коронавирус, скончались.
Комментарии
как за обнуление голосовать так пожалуйста, как спортом заняться то перебьетесь
думай чЁ говоришь!!! Если рабы вымрут кто голосовать будет? Аполитично рассуждаешь.....
Толпы в фитнес-центрах и на стадионах гораздо меньше, чем в магазинах, транспорте или на улицах города. Зачем такая несуразная, непонятная мера ограничения от "короны"?
Наша власть в окно выглядывает хоть иногда? Народу на улицах тьма. Топит наш губернатор этот сектор бизнеса.
3.06.2020 15:42
гость
---------------------
Давайте ещё детские сады вспомним.
Вместе с воспитателем 13 человек в комнате 30кв.м.
Почему бы так же не сделать?
Тем более в спортзале уж точно с соц.дистанцией всё в разы лучше будет чем в саду.
то что бабушки и дедушки у которых масса других болячек тяжело переносят этот грипп - это проблема бабушек и дедушек, а не всей страны и бизнеса, который и до этого был чуть живым.
нужно все скорее открывать, а китайцам по примеру трампа выставить счет, пусть платят или убираются
Вы прямо как дети малые, читать не умеете что ли. "Введенные из-за коронавируса ограничения полностью исчезнут только во второй половине 2021 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свой источник". В стране тяжёлая ситуация с рейтингом. Нельзя позволить бузотёрам собираться больше трёх.
нужно повиновение и кредитное рабство!!!
поэтому деньги раздают тем кто закредитует население,
а во всём остальном должны слушаться безоговорочно...
и вся политика.
Виктор Петрович , в чем опасность фитнеса? Вы бы хоть посетили вместо кабинета и своего мерседеса Леруа или Марию ра.
Вот где зараза то ..
Томенко про фитнес индустрию: "Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу "..
Виктор Петрович , в чем опасность фитнеса?
А в чем польза?
даже если разрешат открыться, то думаю такие будут ограничения, что лучше не открываться и сразу на банкротство идти
Польза в здоровье и хорошем иммунитете
Ему то что? У него есть свой спортивный зал с тренажерами где он один занимается и никто ему не мешает.