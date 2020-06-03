Ждать открытия фитнес-центров в ближайшее время не стоит. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По словам главы региона, край еще даже не сделал шагов к первому этапу снятия ограничительных мер по коронавирусу, то есть на Алтае еще не разрешены занятия на открытом воздухе. Поэтому говорить о скором открытии залов не приходится, уточнил губернатор.

"Вероятности нет, надежда есть", – поделился Томенко.

При этом губернатор предположил, что ограничения могут снять к июлю.

Напомним, фитнес-центры в Алтайском крае не работают по указу губернатора с конца марта. Это одна из мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Как уже сообщал amic.ru, на 3 июня в Алтайском крае зарегистрировано 2 066 случаев заражения COVID-19. 840 человек уже выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ. 22 человека, которым ранее диагностировали коронавирус, скончались.