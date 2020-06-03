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Коронавирус в общежитии АГУ не подтвердился

, ИА "Амител"
Тестирование китайского студента показало отрицательный результат
Фото: Vuzopedia.ru

Фото: Vuzopedia.ru

Повторное тестирование на коронавирус студента Алтайского государственного университета дало отрицательный результат. Таким образом, выяснилось, что учащийся из Китая здоров, карантин, ранее введенный в части общежития вуза, сняли. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе университета.

Напомним, ранее о зараженном студенте сообщил ректор АГУ Сергей Бочаров. По его словам, тест провели уже после того, как учащийся обратился в больницу с кашлем, однако к моменту получения результатов молодой человек уже выздоровел. Анализ показал, как теперь выяснилось, ложноположительный результат.

Тесты также прошли 35 человек, контактировавших с учащимся. Их всех изолировали в общежитии, однако теперь все запреты сняли.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

3.06.2020 18:01
Гость

Я ещё могу понять ложноотрицательный результат,но ложноположительный?
Этак может выясниться,что в крае всего 100 человек ковидных. Вот радости у Томенко с пОповым будет!

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