Коронавирус в общежитии АГУ не подтвердился

Повторное тестирование на коронавирус студента Алтайского государственного университета дало отрицательный результат. Таким образом, выяснилось, что учащийся из Китая здоров, карантин, ранее введенный в части общежития вуза, сняли. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе университета.

Напомним, ранее о зараженном студенте сообщил ректор АГУ Сергей Бочаров. По его словам, тест провели уже после того, как учащийся обратился в больницу с кашлем, однако к моменту получения результатов молодой человек уже выздоровел. Анализ показал, как теперь выяснилось, ложноположительный результат.

Тесты также прошли 35 человек, контактировавших с учащимся. Их всех изолировали в общежитии, однако теперь все запреты сняли.