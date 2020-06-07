Более 300 тысяч тонн кокса погрузили на поезда в Алтайском крае за май

301 тысячу тонн кокса погрузили в мае в Алтайском регионе Западно-Сибирской железной дороги. В мае 2019 года погрузка была на 11,5% меньше, пишет официальный сайт Алтайского края.

Всего за пять месяцев 2020 года погрузка кокса на железнодорожные составы в крае составила 1,4 миллиона тонн. Это на 0,2% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Рост показателей обеспечивает одно из крупнейших коксохимических предприятий России "Алтай-Кокс". Его производство включает все технологические процессы: от переработки угольного концентрата до производства кокса и химической продукции, рассказали в РЖД.