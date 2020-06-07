Более 300 тысяч тонн кокса погрузили на поезда в Алтайском крае за май

301 тысячу тонн кокса погрузили в мае в Алтайском регионе Западно-Сибирской железной дороги. В мае 2019 года погрузка была на 11,5% меньше, пишет официальный сайт Алтайского края.
Всего за пять месяцев 2020 года погрузка кокса на железнодорожные составы в крае составила 1,4 миллиона тонн. Это на 0,2% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Рост показателей обеспечивает одно из крупнейших коксохимических предприятий России "Алтай-Кокс". Его производство включает все технологические процессы: от переработки угольного концентрата до производства кокса и химической продукции, рассказали в РЖД.
Комментарии
Прочитал новость и возникло ощущение, что это не Амик 2020г, а газета Правда 1985г со статьёй "Алтайские металлурги отлили 100500 тонн чугуна"
Более 300 тысяч тонн кокса погрузили на поезда в
Почему на поезда то?)) На жд составы. Почувствуйте разницу. На поездах людей возят вобще то.
Блин, прям вот реально так в открытую кокс тут производят?) Почему народ то нищий такой, там же сумасшедшая прибыль)
Это очень хорошо.
Но рост мизерный.
молодцы