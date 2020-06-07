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64 случая заражения коронавирусом подтвердились в Алтайском крае за прошедшие сутки

, ИА "Амител"
Общее число зараженных составляет 2319 человек
Фото: YouTube.com

Фото: YouTube.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердились 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. 

За тот же период выписаны из медучреждений еще 27 человек. 

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2319 человек, в том числе 226 детей до 17 лет включительно. Из 2319 человек жители: Барнаула – 1218, Змеиногорского района  – 255, Бийска – 145, Рубцовска – 89, Новоалтайска – 63, Славгорода – 47, Павловского района – 41, Рубцовского района  – 31, Благовещенского района – 31, Тюменцевского района – 30, Поспелихинского района – 25, Первомайского района – 24, Ребрихинского района – 23, Тальменского района – 20, Камня-на-Оби – 19, Заринска – 16, Горняка – 15, Курьинского района – 15, Бурлинского района – 13, ЗАТО Сибирский – 12, Немецкого национального района – 11, Алейска – 11, Советского района – 10, Бийского района – 9, Третьяковского района – 9, Косихинского района – 8, Родинского района – 7, Новичихинского района – 7, Кулундинского района – 7, 
Быстроистокского района – 7, Калманского района – 7, Крутихинского района – 6, Табунского района – 6, Волчихинского района  – 6, Завьяловского района – 6, Залесовского района – 6, Солонешенского района – 5, Ярового – 5, Егорьевского района – 5, Троицкого района – 4,  Усть-Калманского района – 4, Шипуновского района  – 4, Заринского района – 4, Михайловского района – 3, Алтайского района – 3, Тогульского района –3, Алейского района – 3, Усть-Пристанского района – 3, Мамонтовского района – 2, Ключевского района – 2, Хабарского района – 2, Топчихинского района – 2, Целинного района – 1, Романовского района – 1, Белокурихи – 1, Каменского района – 1, Шелаболихинского района – 1, Зонального района – 1, Кытмановского района – 1, Угловского района –1, Смоленского района –1, Чарышского района –1.

Ранее amic.ru писал об очередной смерти пациента с коронавирусом в Алтайском крае. Пациентка была инфицирована вирусом, однако установлено, что смерть произошла по другой причине. На 6 июня в Алтайском крае скончались 26 человек, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. COVID-19 стал причиной смерти в 15 случаях, в девяти – иные болезни, два случая находятся на экспертизе.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.06.2020 12:27
гость

нужно было 65-67.... и вот подгоняем под план!)) только вот забыли снизить ограничения....

7.06.2020 12:30
- гость -

Сколько за сутки по Барнаулу?

7.06.2020 12:30
Гость

Вот-вот. Ничего в понедельник снизят)))

7.06.2020 12:31
- гость -

Да и так понятно, что самый большой коэффициент смертности в Барнауле.

7.06.2020 12:49
- гость -

Статистические законны не работают в России?
Нарисованный стабилизец.

7.06.2020 13:43
Алекс

Один недоумок комменты строчит???

7.06.2020 13:51
- гость -

7.06.2020 12:30
- гость -

47 в Барнауле.

7.06.2020 14:02
- гость -

Уточните, так же, по городам и районам статистику заболеваний туберкулёзом, гепатитом,гриппом. Интересно сравнить.

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