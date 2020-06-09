"Необходимо сохранять осторожность". Вячеслав Франк обратился к жителям Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города после введения первого этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Несмотря на послабления, он призвал сохранять осторожность, пишет пресс-служба мэрии.
"Я благодарю всех горожан за терпение и ответственность, проявленные в этот непростой для всех нас период. В то же время хочу напомнить, что, несмотря на ослабление ограничительных мер, необходимо продолжать сохранять осторожность, беречь свое здоровье, неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. В городе сохраняется масочный режим, продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, по-прежнему запрещено проведение всех массовых мероприятий, предприятия общепита работают только в режиме навыноc", – сказал глава города.
Он добавил, что новые случаи заражения в Барнауле фиксируются ежедневно и важно не допустить новых вспышек заболевания.
"Уверен, если каждый из нас продолжит ответственно соблюдать все меры предосторожности, мы обязательно справимся с ситуацией и вернемся к привычному образу жизни. Берегите себя, будьте здоровы!" – подытожил Вячеслав Франк.
Напомним, что Виктор Томенко объявил о введении первого этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом в Алтайском крае. Части предприятий разрешили возобновить работу.
Комментарии
Вангую. 16-го снимут все, кроме массовых мероприятий.
К 22-му мы очистимся по верховному указу. А к 1 июля так вообще все здоровенькие будем
Хорошего настроения забыл пожелать.
Мэр гробовщик желает всем здоровья
Так они ее и победят – «малой кровью» и минимальными затратами. Переложив весь груз проблем и все риски на людей, оставленных без помощи. Бюджетные резервы не просто не тронуты, их нарастили в разгар эпидемии!
9.06.2020 10:52
- гость -
То что их нарастили я сомневаюсь, а вот то что ими помогли обогатиться миллиардерам это факт. За время пандемии росейские миллиардеры стали богаче на 62 миллиарда американских рублей. А вот теперь вопрос, откуда деньги зин.
За время пандемии росейские миллиардеры стали богаче на 62 миллиарда американских рублей. А вот теперь вопрос, откуда деньги зин.
Кстати, то. что миллиарды стали богаче за время пандемии - это факт. У меня сестра в валберис работает. Так говорит, что никогда такого количества народу не было в магазине. Поток людей идет, скупают все.
Все время фото в одной поре, образ печального рыцаря. Может пора подловить где мэр "отрывается" и сделать новый снимок где он радостный?! Ну не знаю, может в баре там подкараулить, или при сделке по дезинфекции города. Ведь должно же быть довольным выражение лица?! А то это уже печать какая то.
ты на фото Маши Прусаковой посмотри. она всегда радуется и жжет. Чего хорошего?
А улицы хлорочкой спыскивать продолжим?
9.06.2020 11:02
- гость -
а ты с бодуна всегда веселый?
Да сфотографируйте его уже в другой позе. Надоела эта молящая фотография
9.06.2020 10:59
гость
Скупают всё,потому-что по магазинам не ходят. Так безопаснее.
А если этот поток размазать по всем разным магазинам,где раньше приходилось покупать-не так много окажется.
9.06.2020 11:05
гость
Это же отлично! Мы Машу любим. Всегда веселая, и бойкая
9.06.2020 11:02
- гость -
"Не бережёт себя,всё о народе думает!"
Ага, не так много покупателей. Вы в Леруа Мерлен были все эти два месяца? Там толпы народу
Это же отлично! Мы Машу любим. Всегда веселая, и бойкая
Машу любят все, особенно её выдающиеся части тела))
А в Марии ра продавцы в грязных перчатках работают. Ужас, ужас
Если ты не хочешь жить и тебе до лампочки все ограничения, другие в этом не виноваты
9.06.2020 10:59
гость
Кстати, то. что миллиарды стали богаче за время пандемии - это факт. У меня сестра в валберис работает. Так говорит, что никогда такого количества народу не было в магазине. Поток людей идет, скупают все.
Спасибо, насмешили до коликов.))) Миллиардеры и миллионеры затариваются в интернет-магазине модной одежды - большей несуразности я ещё не слышал.))) Богатенькие предпочитают свои каналы поставок покупок, которые они совершают. А в интернет-магазины модных вещей идут те же, кто стоят ночами в очередях за айфонами в кредит.)))
Нормальный глава. Без зазнайства. На таком посту всегда будешь под критикой и оскорблением. Народ мы такой. Даже мастер участка у которого 10 - 15 человек угодить не может.
9.06.2020 12:03
- гость -
Ваших на обед уже повезли. Отбились?