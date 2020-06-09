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"Необходимо сохранять осторожность". Вячеслав Франк обратился к жителям Барнаула

, ИА "Амител"
Глава города призвал соблюдать меры предосторожности
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города после введения первого этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Несмотря на послабления, он призвал сохранять осторожность, пишет пресс-служба мэрии. 

"Я благодарю всех горожан за терпение и ответственность, проявленные в этот непростой для всех нас период. В то же время хочу напомнить, что, несмотря на ослабление ограничительных мер, необходимо продолжать сохранять осторожность, беречь свое здоровье, неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. В городе сохраняется масочный режим, продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, по-прежнему запрещено проведение всех массовых мероприятий, предприятия общепита работают только в режиме навыноc", – сказал глава города.

Он добавил, что новые случаи заражения в Барнауле фиксируются ежедневно и важно не допустить новых вспышек заболевания. 

"Уверен, если каждый из нас продолжит ответственно соблюдать все меры предосторожности, мы обязательно справимся с ситуацией и вернемся к привычному образу жизни. Берегите себя, будьте здоровы!" – подытожил Вячеслав Франк. 

Напомним, что Виктор Томенко объявил о введении первого этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом в Алтайском крае. Части предприятий разрешили возобновить работу. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.06.2020 10:38
- гость -

Вангую. 16-го снимут все, кроме массовых мероприятий.

9.06.2020 10:40
Гость

К 22-му мы очистимся по верховному указу. А к 1 июля так вообще все здоровенькие будем

9.06.2020 10:40
- гость -

Хорошего настроения забыл пожелать.

9.06.2020 10:47
Гость

Мэр гробовщик желает всем здоровья

9.06.2020 10:52
- гость -

Так они ее и победят – «малой кровью» и минимальными затратами. Переложив весь груз проблем и все риски на людей, оставленных без помощи. Бюджетные резервы не просто не тронуты, их нарастили в разгар эпидемии!


9.06.2020 10:56
Alex1976

9.06.2020 10:52
- гость -

То что их нарастили я сомневаюсь, а вот то что ими помогли обогатиться миллиардерам это факт. За время пандемии росейские миллиардеры стали богаче на 62 миллиарда американских рублей. А вот теперь вопрос, откуда деньги зин.

9.06.2020 10:59
гость

За время пандемии росейские миллиардеры стали богаче на 62 миллиарда американских рублей. А вот теперь вопрос, откуда деньги зин.

Кстати, то. что миллиарды стали богаче за время пандемии - это факт. У меня сестра в валберис работает. Так говорит, что никогда такого количества народу не было в магазине. Поток людей идет, скупают все.

9.06.2020 11:02
- гость -

Все время фото в одной поре, образ печального рыцаря. Может пора подловить где мэр "отрывается" и сделать новый снимок где он радостный?! Ну не знаю, может в баре там подкараулить, или при сделке по дезинфекции города. Ведь должно же быть довольным выражение лица?! А то это уже печать какая то.

9.06.2020 11:05
гость

ты на фото Маши Прусаковой посмотри. она всегда радуется и жжет. Чего хорошего?

9.06.2020 11:07
гость

А улицы хлорочкой спыскивать продолжим?

9.06.2020 11:08
- гость -


9.06.2020 11:02
- гость -
а ты с бодуна всегда веселый?

9.06.2020 11:09
- гость -

Да сфотографируйте его уже в другой позе. Надоела эта молящая фотография

9.06.2020 11:11
Гость.

9.06.2020 10:59
гость
Скупают всё,потому-что по магазинам не ходят. Так безопаснее.
А если этот поток размазать по всем разным магазинам,где раньше приходилось покупать-не так много окажется.

9.06.2020 11:12
- гость -

9.06.2020 11:05
гость
Это же отлично! Мы Машу любим. Всегда веселая, и бойкая

9.06.2020 11:28
Гость

9.06.2020 11:02
- гость -
"Не бережёт себя,всё о народе думает!"

9.06.2020 11:33
Гость

Ага, не так много покупателей. Вы в Леруа Мерлен были все эти два месяца? Там толпы народу

9.06.2020 11:34
Гость

Это же отлично! Мы Машу любим. Всегда веселая, и бойкая

Машу любят все, особенно её выдающиеся части тела))

9.06.2020 11:35
Нытик

А в Марии ра продавцы в грязных перчатках работают. Ужас, ужас

9.06.2020 11:40
гость

Если ты не хочешь жить и тебе до лампочки все ограничения, другие в этом не виноваты

9.06.2020 11:46
Guest

9.06.2020 10:59
гость

Кстати, то. что миллиарды стали богаче за время пандемии - это факт. У меня сестра в валберис работает. Так говорит, что никогда такого количества народу не было в магазине. Поток людей идет, скупают все.

Спасибо, насмешили до коликов.))) Миллиардеры и миллионеры затариваются в интернет-магазине модной одежды - большей несуразности я ещё не слышал.))) Богатенькие предпочитают свои каналы поставок покупок, которые они совершают. А в интернет-магазины модных вещей идут те же, кто стоят ночами в очередях за айфонами в кредит.)))

9.06.2020 12:03
- гость -

Нормальный глава. Без зазнайства. На таком посту всегда будешь под критикой и оскорблением. Народ мы такой. Даже мастер участка у которого 10 - 15 человек угодить не может.

9.06.2020 12:08
- гость -

9.06.2020 12:03
- гость -
Ваших на обед уже повезли. Отбились?

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