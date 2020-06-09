"Необходимо сохранять осторожность". Вячеслав Франк обратился к жителям Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города после введения первого этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Несмотря на послабления, он призвал сохранять осторожность, пишет пресс-служба мэрии.

"Я благодарю всех горожан за терпение и ответственность, проявленные в этот непростой для всех нас период. В то же время хочу напомнить, что, несмотря на ослабление ограничительных мер, необходимо продолжать сохранять осторожность, беречь свое здоровье, неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. В городе сохраняется масочный режим, продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, по-прежнему запрещено проведение всех массовых мероприятий, предприятия общепита работают только в режиме навыноc", – сказал глава города.

Он добавил, что новые случаи заражения в Барнауле фиксируются ежедневно и важно не допустить новых вспышек заболевания.

"Уверен, если каждый из нас продолжит ответственно соблюдать все меры предосторожности, мы обязательно справимся с ситуацией и вернемся к привычному образу жизни. Берегите себя, будьте здоровы!" – подытожил Вячеслав Франк.

Напомним, что Виктор Томенко объявил о введении первого этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом в Алтайском крае. Части предприятий разрешили возобновить работу.