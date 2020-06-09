За последние сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Барнауле – 39 человек, Тальменском районе – 10, Новоалтайске – 5, Алейском районе – 3, Бурлинском районе – 2, Благовещенском, Курьинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Родинском, Суетском, Усть-Калманском, Шипуновском районах – по одному заболевшему.

Таким образом, на 9 июня в Алтайском крае в общей сложности подтверждено 2458 случаев заражения коронавирусом.

Как уже сообщал amic.ru, 7 июня губернатор Виктор Томенко подписал указ о начале первого этапа снятия ограничений, связанных с COVID-19. В частности, отменилась обязательная самоизоляция для людей, прибывших в Алтайский край из других регионов, а также ограничения по выходу из дома, за исключением людей старше 65 лет.

Теперь в Алтайском крае разрешены занятия спортом на открытом воздухе, работа курортных организаций с медицинской лицензией, розничная торговля непродовольственными товарами, работа парикмахерских, салонов красоты и зоопарков.