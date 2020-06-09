За последние сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.
Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Барнауле – 39 человек, Тальменском районе – 10, Новоалтайске – 5, Алейском районе – 3, Бурлинском районе – 2, Благовещенском, Курьинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Родинском, Суетском, Усть-Калманском, Шипуновском районах – по одному заболевшему.
Таким образом, на 9 июня в Алтайском крае в общей сложности подтверждено 2458 случаев заражения коронавирусом.
Как уже сообщал amic.ru, 7 июня губернатор Виктор Томенко подписал указ о начале первого этапа снятия ограничений, связанных с COVID-19. В частности, отменилась обязательная самоизоляция для людей, прибывших в Алтайский край из других регионов, а также ограничения по выходу из дома, за исключением людей старше 65 лет.
Теперь в Алтайском крае разрешены занятия спортом на открытом воздухе, работа курортных организаций с медицинской лицензией, розничная торговля непродовольственными товарами, работа парикмахерских, салонов красоты и зоопарков.
Комментарии
а почему не 69 как обычно?
Столичный мэр Сергей Собянин отменил основные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, — режим домашней самоизоляции и цифровые пропуска для поездок. С 9 июня откроются парикмахерские, с 16 июня — летние кафе, музеи и стоматологии, а с 23 июня — рестораны и фитнес-центры.
долго еще будет это вранье с цифрами?
Как только сняли ограничения,цифры сразу полезли вверх.
СРАЗУ перешагнули эту цифру в 67 человек!!!
Поигрались в снятие ограничений и хватит. Снова вводите, пока не поздно! Витя, ты же местом рискуешь!!!
9.06.2020 13:20
- гость -
Как только сняли ограничения,цифры сразу полезли вверх.
СРАЗУ перешагнули эту цифру в 67 человек!!!
2 дня по 81, напомните, до, или после послабления были?
Из прессы (РБК) Мишустин дал поручение к 1 июля полностью открыть Горный Алтай для туристов.
Надо расслабиться и получить удовольствие, т.к.
Никуда ты, милок, не денешься,
И свобода твоя – мираж,
Зряшно попусту ерепенишься,
Даром тратишь души кураж.
9.06.2020 13:21
- гость -
Поигрались в снятие ограничений и хватит. Снова вводите, пока не поздно! Витя, ты же местом рискуешь!!!
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Чтобы снять риски местом, снял ограничения.
Что ему важнее? Здоровье жителей края или доброжелательность Мишустина, расположение бизнесменов?
9.06.2020 13:25
ПЕТР
Похоже вы,Петюня,по жизни расслабленный.
9.06.2020 13:15
гость
Это у вас 69-обычно,а они сменили позу.
Если ограничения снимают, эпидемию победили, почему сказочный персонаж до сих пор в бункере? Пусть выходит к людям тогда, но без защитного костюма.
9.06.2020 13:36
Гость.
а вы бы булки расслабили, а то, больно будет, когда вам очередной фуфел толкать будут.
9.06.2020 13:21
- гость -
Все наоборот! Он работы лишится если будет ответственную позицию занимать, вождю ведь надо к Победе примазаться и продлить правление пожизненно! Это важнее жизней рабского населения...
Это вчерашняя новость.
Не успел губернатор подписать Указ о снятии ограничений, как в санатории Белокурихи выстроились очереди отдыхающих.Первые туристы приехали ночью. Регистрация продолжалась весь день.
9.06.2020 13:36
Гость.
Я вообще про то, что в федеративном государстве власть на местах сама определяет - что и как.Тем более Президент в начале апреля всё отдал решать на местах. Но!!! Принцип от большививиков остался (демократического ценрализма , в уставе КПСС и ВЛКСМ был записан) - обязательность решения вышестоящих органов для нижестоящих при выборности всех органов и подотчётности их нижестоящим.
сколько еще должно заболеть и погибнуть, что бы стало ясно, некоторым принимающим решения, что в конце концов их оставят один на один с проблемой и виновных тоже найдут. и попробуй докажи, что это были рекомендации.
9.06.2020 13:53
- гость -
И руками,руками подмогните.
На противозаконное голосование опасно идти хотя я не собираюсь.
9.06.2020 14:10
гость, Вам бы тест на вирус и в лес, только не к г. Лыковой, а то не дай бог ей притащите какую либо зазару?!
9.06.2020 14:05
ПЕТР
Наш президент не большевик, а "самый большой либерал", с его слов.
Так что , не путай большевиков с этим...