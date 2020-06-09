В Алтайском крае зафиксировали еще четыре смерти больных, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, на 9 июня в Алтайском крае с подтвержденным коронавирусом скончалось уже 30 человек. Из них 17 летальных случаев от COVID-19, 11 – отнесены к иным причинам смерти, два находятся на экспертизе.

Как ранее рассказал глава краевого Минздрава Дмитрий Попов, самому молодому из скончавшихся пациентов было 47 лет, а самому старшему – 86.

По последним данным, общее число инфицированных в Алтайском крае достигло 2458 человек.