В Алтайском крае зафиксировали еще четыре смерти больных, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Таким образом, на 9 июня в Алтайском крае с подтвержденным коронавирусом скончалось уже 30 человек. Из них 17 летальных случаев от COVID-19, 11 – отнесены к иным причинам смерти, два находятся на экспертизе.
Как ранее рассказал глава краевого Минздрава Дмитрий Попов, самому молодому из скончавшихся пациентов было 47 лет, а самому старшему – 86.
По последним данным, общее число инфицированных в Алтайском крае достигло 2458 человек.
Комментарии
Вас кто учил такие заголовки делать??
9.06.2020 14:02
Илья
А вы учитель? Или только учитесь и ищете наставников?
9.06.2020 14:20
- гость -
Все правильно про заголовок сказали! Этот - направлен на запугивание, потому что, не объясняет, за какой период, при чем, включает в себя цифры с неподтвержденной информацией. На лицо наглое манипулирование статистикой. В каких целях , похоже, уже всем понятно.
Пишите правильно за 2 месяца - 30 человек заразились ОРВИ и умерли от хронических заболеваний, от рака умерло - 3500 (ОРВИ не обнаружено) от инсульта - 2500 (ОРВИ не обнаружено), от болезней сердца 3000 (ОРВИ не обнаружено)