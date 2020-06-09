Сергей Шубенков возобновил тренировки в Алтайском училище олимпийского резерва

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Сергей Шубенков возобновил тренировки на стадионе Алтайского училища олимпийского резерва, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отметил главный тренер по легкой атлетике Центра спортподготовки сборных команд края Сергей Клевцов, во вторник, 9 июня, прошла первая барьерная тренировка. До этого из-за ковидных ограничений подобные занятия были невозможны, а спортсмены занимались общей физической подготовкой. По словам Клевцова, Шубенков сейчас находится в достаточно неплохом физическом состоянии.

Ответственные за безопасность спортсменов сотрудники училища перед началом тренировки и после нее замерили у всех легкоатлетов температуру.

Кроме того, когда подопечные Клевцова появились на стадионе, им сразу же обработали руки дезинфицирующим раствором и выдали маски. Однако во время самой тренировки средства защиты все же оказались лишними.

Напомним, что 7 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о введении первого этапа снятия ограничений, при котором разрешаются занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе.