Сергей Шубенков возобновил тренировки в Алтайском училище олимпийского резерва

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Сергей Шубенков возобновил тренировки на стадионе Алтайского училища олимпийского резерва, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как отметил главный тренер по легкой атлетике Центра спортподготовки сборных команд края Сергей Клевцов, во вторник, 9 июня, прошла первая барьерная тренировка. До этого из-за ковидных ограничений подобные занятия были невозможны, а спортсмены занимались общей физической подготовкой. По словам Клевцова, Шубенков сейчас находится в достаточно неплохом физическом состоянии.
Ответственные за безопасность спортсменов сотрудники училища перед началом тренировки и после нее замерили у всех легкоатлетов температуру.
Кроме того, когда подопечные Клевцова появились на стадионе, им сразу же обработали руки дезинфицирующим раствором и выдали маски. Однако во время самой тренировки средства защиты все же оказались лишними.
Напомним, что 7 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о введении первого этапа снятия ограничений, при котором разрешаются занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе.
Комментарии
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кому-то интересно читать про него?
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