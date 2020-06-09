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На складах Алтайского края накопилось молочной продукции на 4 миллиарда рублей

, ИА "Амител"
Производители не могут реализовать все товары из-за падения спроса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Производители сыров, сухого молока и животного масла в Алтайском крае не могут реализовать свои товары, сообщил во время онлайн-брифинга 9 июня министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

По данным Алтайпищепрома, на сегодня на складах алтайских переработчиков скопилось почти 6,8 тысячи тонн сыров и сырных продуктов, что почти на четверть больше, чем в прошлом году. Перепроизводство сливочного масла составило почти 80%, а сухих молочных продуктов – более чем в два раза.

"У нас никогда не было таких переходящих запасов по сухому молоку, животному маслу и сырам. Они в разы больше, чем в прошлом году. Почти на 4 млрд рублей заморожено продукции – лежит на складах", – сказал глава Минсельхоза.

Как предполагает Чеботаев, ситуация может быть связана с пандемией коронавируса и падением спроса на молочные продукты со стороны населения. Также на продажах алтайских продуктов мог сказаться и ввоз импортного продовольствия, разрешенный на время эпидемии.

На фоне этого в Алтайском крае наблюдается резкое снижение цен при закупке молока у личных подсобных хозяйств, которые являются основными поставщиками молокозаводов.

Как ранее сообщил amic.ru, УФАС по Алтайскому краю обнаружило сговор трех компаний Курьинского района. В сговоре с целью занижения закупочной цены сырого молока заподозрены АО "Барнаульский молочный комбинат", ООО "Агротрейд-Катунь" и ООО "СМК".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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