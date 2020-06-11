Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 69 новых случаях заражения COVID-19, лабораторно подтвержденных за минувшие сутки.
Среди заболевших – в Барнауле 37 человек, в Советском районе – 7, в Курьинском – 4, в Калманском и Мамонтовском – по 3, в Завьяловском и Кулундинском районах – по 2, в Алейске, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Благовещенском, Волчихинском, Егорьевском, Краснощековском, Михайловском, Павловском и Топчихинском районах – по одному инфицированному.
Таким образом, на 11 июня в регионе в общей сложности инфекцию выявили у 2593 человек. 1239 человек выздоровели. 41 пациент находится в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключены 15 человек.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 10 июня, стало известно, что коронавирус подтвердился у двух сотрудников структурного подразделения Министерства финансов Алтайского края. Заболели работники автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований". При этом они работали с документами Минфина в здании, в котором располагаются правительство Алтайского края и губернатор.
Комментарии
хватит уже врать ... уже давно никто не считает реальных заболевших! все цифры пишут просто чтобы были в диапазоне примерно 65-67 как и говорил Томенко.... наше местное правительство людей за идиотов считает!
только теперь знаменитый коэффициент больше 1
Действительно,в такую "стабильность" только идиоты поверят. Если конечно не лимит на тесты по 70 штук в сутки...
ничего на выходных подправят
Ну выявили и молодцы! Заболели - выздоровят!
Всем уже плевать , какие вы там цифры рисуете! Просто ждем когда вы наиграетесь в эту "страшную болезнь"
у выявили и молодцы! Заболели - выздоровят!
Всем уже плевать , какие вы там цифры рисуете! Просто ждем когда вы наиграетесь в эту "страшную болезнь"
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11.06.2020 14:36
гость
Выздоровят конечно.Но как писали с неделю назад-долго и счастливо жить не будут.
Так что играйте в русскую рулетку дальше.
11.06.2020 14:40
Гость
+10000
Но как писали с неделю назад-долго и счастливо жить не будут.
Не пессимиздите! Все будут жить как жили! Это не первое и не последнее ОРВИ в жизни!
У вас есть запасные лёгкие?
Опять название любимой позы нарисовали! Доколе?
Томенко явно не хочет чтобы бизнес работал в крае..... какая разница писать цифру 69 или 20... 30..... если никто в реале не считает! по факту этими цифрами он не дает работать многим людям! планомерное уничтожение бизнеса!
в Кемерово умный губернатор, давно начал нужны цифры писать и все работает уже! тоже самое в Ленинградской области, Краснодарском крае и многих других городах! там губернаторы думают про людей и про бизнес! Даже Москва с 23 все открывает! а у нас может быть и июле, а может и нет.....
Самые умные в Китае, вообще перестали цифры писать
самое время снимать ограничения
тпк посмотрите сколько умерших в кемерово, а мы прем