Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 69 новых случаях заражения COVID-19, лабораторно подтвержденных за минувшие сутки.

Среди заболевших – в Барнауле 37 человек, в Советском районе – 7, в Курьинском – 4, в Калманском и Мамонтовском – по 3, в Завьяловском и Кулундинском районах – по 2, в Алейске, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Благовещенском, Волчихинском, Егорьевском, Краснощековском, Михайловском, Павловском и Топчихинском районах – по одному инфицированному.

Таким образом, на 11 июня в регионе в общей сложности инфекцию выявили у 2593 человек. 1239 человек выздоровели. 41 пациент находится в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключены 15 человек.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 10 июня, стало известно, что коронавирус подтвердился у двух сотрудников структурного подразделения Министерства финансов Алтайского края. Заболели работники автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований". При этом они работали с документами Минфина в здании, в котором располагаются правительство Алтайского края и губернатор.