67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Новые инфицированные обнаружены в следующих муниципалитетах: Барнаул – 30 человек, Новоалтайск – 5, Рубцовск – 5, Первомайский район – 4, Косихинский район – 2, Кулундинский район – 2, Курьинский район – 2, Павловский район – 2 , Благовещенский район – 2 , Алейск – 2, Камень-на-Оби, Бурлинский, Залесовский, Ключевский, Калманский, Ребрихинский, Смоленский, Тальменский, Топчихинский, Тогульский, Угловский районы – по одному.

Тяжелобольных в ковидных госпиталях – 35, на аппарате ИВЛ – 13. Всего выздоровело 1470 человек. За прошедшие сутки выздоровело 143 человека.

Всего в регионе заражено 2726 человек, вылечились с начала пандемии 1470 пациентов.

Ранее amic.ru писал о том, что Алтайский край попал в число регионов с "осторожным" выходом из ограничений по COVID. Рейтинг опубликовал уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов. При формировании списка для каждого региона сопоставлялись два обобщенных параметра – уровень заражения коронавирусной инфекцией и степень открытости бизнеса.