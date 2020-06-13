67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Новые инфицированные обнаружены в следующих муниципалитетах: Барнаул – 30 человек, Новоалтайск – 5, Рубцовск – 5, Первомайский район – 4, Косихинский район – 2, Кулундинский район – 2, Курьинский район – 2, Павловский район – 2 , Благовещенский район – 2 , Алейск – 2, Камень-на-Оби, Бурлинский, Залесовский, Ключевский, Калманский, Ребрихинский, Смоленский, Тальменский, Топчихинский, Тогульский, Угловский районы – по одному.
Тяжелобольных в ковидных госпиталях – 35, на аппарате ИВЛ – 13. Всего выздоровело 1470 человек. За прошедшие сутки выздоровело 143 человека.
Всего в регионе заражено 2726 человек, вылечились с начала пандемии 1470 пациентов.
Ранее amic.ru писал о том, что Алтайский край попал в число регионов с "осторожным" выходом из ограничений по COVID. Рейтинг опубликовал уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов. При формировании списка для каждого региона сопоставлялись два обобщенных параметра – уровень заражения коронавирусной инфекцией и степень открытости бизнеса.
Комментарии
стабильность - признак мастерства (угадай кого?)
Как по заказу-не больше и не меньше!
Цифра задана ВПТ неделю назад. Её и надо придерживаться.
Стабильный прирост 65 - 70 в крае, да это просто "ни о чём"! Это же не Пекин!!! Там всё страшнее?! Там выявлено в одном районе 49 случаев вчера и сразу ввели военное полокение.
цифры подгоняют под голосование.... а потом уже не важно будет.... если надо , то сразу введут жесткие ограничения... так легче будет управлять людьми-рабами.....
В новостях вчера сообщили, что в Алтайском в 2 раза занижают количество заразившихся короновирусом. Самое время для голосования.
В каких новостях
Ваще фиолетово, я сегодня наконец то отдыхаю))
13.06.2020 16:25
- гость -
В каких новостях
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Я несколько программ смотрел ОТР, Россия 24 и др. Меня это удивило, жена сказала "неудивительно".
13.06.2020 16:25
- гость -
В каких новостях
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За границей возмущаются низкими цифрами в России по короновирусу.
А я курицу с клубникой ем