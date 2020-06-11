Алтайский край попал в число регионов с "осторожным" выходом из ограничений по COVID

Алтайский край попал в список регионов, которые медленнее всего снимают карантинные ограничения для бизнеса. Рейтинг опубликовал уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов на своем сайте.

При формировании списка для каждого региона сопоставлялись два обобщенных параметра – уровень заражения коронавирусной инфекцией и степень открытости бизнеса.

Первый параметр высчитывался на основе коэффициента заболеваемости, количества инфицированных на 100 тысяч населения и ежедневный процент прироста больных. Второй показатель рассчитывался с учетом статуса ограничений по 18 различным направлениям, в том числе по салонам красоты, баням, кинотеатрам, частной медицине и другим.

Быстрее всех в России бизнес открывается в Ленинградской, Магаданской и Сахалинской областях. В пример снятия ограничений омбудсмен привел Сахалин – там уже открыты фитнес-клубы, общепит, кинотеатры, а также детские лагеря.

Напомним, 7 июня губернатор Виктор Томенко ввел первый этап снятия ограничений по коронавирусу в Алтайском крае. Теперь в регионе разрешен ряд работы непродовольственных магазинов, салонов красоты и парикмахерских. Также с 8 июня начали прием гостей санатории и гостиниц с медицинской лицензией.