Два пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае

Еще два летальных случая среди пациентов с COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

В целом с начала эпидемии в крае скончались 45 человек, которым ранее диагностировали COVID-19. 24 пациента умерли от COVID-19, 18 – вследствие иных причин, три случая находятся на экспертизе.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 18 июня в Алтайском крае зарегистрировано 3078 инфицированных. Выздоровели 2029 человек. 47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.