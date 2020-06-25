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Июньский рекорд. Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Общее число инфицированных достигло 3600
Фото: Medline62.ru

Фото: Medline62.ru

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом 25 июня сообщил о 78 новых случаях заражения COVID-19. Это суточный рекорд почти за месяц: в последний раз больше инфицированных – 79 – регистрировали 28 мая.

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 26 человек, Первомайский район – 8, Тальменский район – 7, Павловский район – 6, Калманский район – 5, Рубцовск – 4, Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Панкрушихинский, Топчихинский и Хабарский районы – по 2, Заринск, Яровое, Заринский, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Рубцовский, Табунский районы – по одному человеку.

Таким образом, на 25 июня в общей сложности в Алтайском крае лабораторно подтверждено 3600 случаев коронавируса. 2482 человека вылечились. В тяжелом состоянии находятся 78 пациентов, из них 24 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно о вспышке COVID-19 в ЦРБ Кулундинского района. Там заразились 25 медработников. Четверо из них госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении. Сейчас работа стационара больницы полностью приостановлена.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.06.2020 11:33
- гость -

Какие теперь выборы!!!

25.06.2020 11:42
- гость -

Зараженные разъехались из Барнаула по своим деревням?

25.06.2020 11:44
- гость -

в ЦРБ Кулундинского района заразились 25 медработников

А как дела в краевой на горе?

25.06.2020 11:47
- гость -

Из группы в телеграмме:
21 июня: Тяжелобольных – 48
22 июня: Тяжелобольных – 62
23 июня: Тяжелобольных – 64
24 июня: Тяжелобольных – 73

Тенденция нехорошая.
Берегите себя, не расслабляйтесь.

25.06.2020 11:51
ПЕТР

"Берегите себя, не расслабляйтесь." - Самое правильное в этой ситуации!

25.06.2020 11:54
Губернатор- чей защитник?

В Барнауле было обращение к Губернатору Виктору Томенко с просьбой временно отменить собрания Собственников жилья, так как из-за коронавирусной инфекции жители города, особенно пожилые, лишены возможности участвовать и контролировать процесс, поэтому возможны фальсификации. Поскольку боятся заразиться. Обращение было переслано в городской Комитет ЖКХ. Получена отписка, что население может участвовать в очной и заочной форме по прежним правилам.

25.06.2020 11:58
- гость -

Работники УК страшно активизировались. Они постоянно собирают какие-то подписи. обходят жильцов очень избирательно. Кто, по их мнению, не поддержит инициативу ( а инициативы связаны с вырубкой зелени и деревьев и других дополнительных расходов собственников на нужды УК, даже не извещаются о проведении так называемых собраний.

25.06.2020 12:03
гость

Июньский рекорд

Сегодня начали ходить по домам к бабушкам на самоизоляции с урнами для голосования. Наверное в масках

25.06.2020 12:08
- гость -

Сегодня приходили с табелем для голосования по поправкам в Конституцию. Не пустил. Не верю. Где табель подменят? Не узнаю. Сам проголосую 1 июля

25.06.2020 12:24
гость

Без урны это нарушение, голосование должно быть тайным

25.06.2020 12:50
гость

парад прошел, можно и цифры поднять на несколько дней до голосования)

25.06.2020 13:01
- гость -

Уже сколько дней растет количество заболевших! А вот в Белокурихе все хорошо!!!

25.06.2020 13:12
гость

Часть баз Белокурихи хорошо проплатили чтобы у них не было ковида))
Пивной бизнес тоже занес денег в Москве, поэтому из вообще не трогали по всей стране. Наверно пиво лечит вирус)))

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