Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом 25 июня сообщил о 78 новых случаях заражения COVID-19. Это суточный рекорд почти за месяц: в последний раз больше инфицированных – 79 – регистрировали 28 мая.
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 26 человек, Первомайский район – 8, Тальменский район – 7, Павловский район – 6, Калманский район – 5, Рубцовск – 4, Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Панкрушихинский, Топчихинский и Хабарский районы – по 2, Заринск, Яровое, Заринский, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Рубцовский, Табунский районы – по одному человеку.
Таким образом, на 25 июня в общей сложности в Алтайском крае лабораторно подтверждено 3600 случаев коронавируса. 2482 человека вылечились. В тяжелом состоянии находятся 78 пациентов, из них 24 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно о вспышке COVID-19 в ЦРБ Кулундинского района. Там заразились 25 медработников. Четверо из них госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении. Сейчас работа стационара больницы полностью приостановлена.
Комментарии
Какие теперь выборы!!!
Зараженные разъехались из Барнаула по своим деревням?
в ЦРБ Кулундинского района заразились 25 медработников
А как дела в краевой на горе?
Из группы в телеграмме:
21 июня: Тяжелобольных – 48
22 июня: Тяжелобольных – 62
23 июня: Тяжелобольных – 64
24 июня: Тяжелобольных – 73
Тенденция нехорошая.
Берегите себя, не расслабляйтесь.
"Берегите себя, не расслабляйтесь." - Самое правильное в этой ситуации!
В Барнауле было обращение к Губернатору Виктору Томенко с просьбой временно отменить собрания Собственников жилья, так как из-за коронавирусной инфекции жители города, особенно пожилые, лишены возможности участвовать и контролировать процесс, поэтому возможны фальсификации. Поскольку боятся заразиться. Обращение было переслано в городской Комитет ЖКХ. Получена отписка, что население может участвовать в очной и заочной форме по прежним правилам.
Работники УК страшно активизировались. Они постоянно собирают какие-то подписи. обходят жильцов очень избирательно. Кто, по их мнению, не поддержит инициативу ( а инициативы связаны с вырубкой зелени и деревьев и других дополнительных расходов собственников на нужды УК, даже не извещаются о проведении так называемых собраний.
Июньский рекорд
Сегодня начали ходить по домам к бабушкам на самоизоляции с урнами для голосования. Наверное в масках
Сегодня приходили с табелем для голосования по поправкам в Конституцию. Не пустил. Не верю. Где табель подменят? Не узнаю. Сам проголосую 1 июля
Без урны это нарушение, голосование должно быть тайным
парад прошел, можно и цифры поднять на несколько дней до голосования)
Уже сколько дней растет количество заболевших! А вот в Белокурихе все хорошо!!!
Часть баз Белокурихи хорошо проплатили чтобы у них не было ковида))
Пивной бизнес тоже занес денег в Москве, поэтому из вообще не трогали по всей стране. Наверно пиво лечит вирус)))