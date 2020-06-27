Пресс-служба алтайского губернатора показала, чем Томенко занимается на самоизоляции

"Правительственный" Telegram-канал опубликовал видео, где губернатор Алтайского края Виктор Томенко занимается скандинавской ходьбой на Трассе здоровья в Барнауле.
Приблизившись к оператору, глава региона выдержал расстояние и не стал нарушать социальную дистанцию. По его словам, на прогулку он вышел в 5:30 и за полтора часа смог пройти 11 километров.
Губернатор призвал жителей региона не поддаваться "сложной эпидемиологической обстановке", укреплять свое здоровье и заниматься профилактикой болезней.
Напомним, что ранее Томенко ушел на самоизоляцию после обнаружения COVID-19 у некоторых работников администрации, которые регулярно контактируют с губернатором.
Комментарии
С палочками ходить, лишь бы не работать.
Вот, пущай идёт, и идёт, и не возвращается.
Дезертиры завсегда по лесам бегали. Вот помню, в 44ом СМЕРШ ловил в тайге. Всяко бывало.