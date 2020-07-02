Когда начнется сезон в летних детских лагерях Алтайского края

Из-за напряженной эпидситуации в Алтайском крае загородные детские лагеря смогут принять отдыхающих только после 13 июля. Об этом рассказал министр образования региона Максим Костенко 30 июня во время эфира "Разговор с министром".
Он также добавил, что жителям региона не стоит недооценивать опасность заболевания, особенно когда каждый десятый зараженный — это ребенок. Для безопасности детей оздоровительную компанию в крае решили запускать поэтапно.
"С 6 июля начнут работать первые шесть лагерей для детей-сирот, а с 13 июля планируем при разрешении Роспотребнадзора открыть оздоровительные загородные лагеря. А вот пришкольные лагеря заработают с 1 августа", — сказал Костенко.
Несмотря на нестабильную эпидситуацию в регионе, заявок поступило довольно много. "Сейчас у нас почти 17,5 тыс. заявок на отдых в оздоровительных лагерях. То есть при небольшом оттоке родителей, которые возвращают деньги за путевки, также идет прирост забронированных путевок", — добавил Костенко.
Он также заверил, что если родители передумали отправлять ребенка в лагерь после изменения сроков, то они могут вернуть деньги. Для этого нужно на сайте "Заявка22" оформить электронное заявление. В течение 30 дней сумму должны перечислить. В случае, если путевку покупали в офисном центре лагеря, то за возвратом денег нужно обратиться туда.
Напомним, летняя кампания для детей регионе началась с 15 июня, когда на базе портала "Алтайские каникулы" заработали онлайн-лагеря. По словам министра, уже почти 35 тыс. детей из разных сел и городов вовлеклись в этот проект.
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