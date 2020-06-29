Каждый десятый зараженный коронавирусом в Алтайском крае - ребенок

10% зараженных коронавирусом в Алтайском крае — это дети возрасте до 17 лет. Об этом в ходе онлайн-брифинга 29 июня рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, дети переносят заболевание легче, тяжелобольных в этой возрастной группе нет.
В основном, COVID-19 в Алтайском крае болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет. На эту возрастную категорию в крае приходится 35,5% пациентов. Далее идут люди в возрасте 50-64 года — 24,5%, старше 65 — 15%, 18-29 лет — 15%.
Как уже сообщал amic.ru, на 29 июня в Алтайском крае зафиксировали 3909 случаев коронавируса. 72 человека скончались. Выздоровели 2754 человека. В тяжелом состоянии находятся 93 пациента, из них 31 подключен к аппаратам ИВЛ.
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