В Алтайской краевой клинической больнице выявлена вспышка коронавируса

46 медицинских работников Алтайской краевой клинической больницы заразились коронавирусом. Об этом в ходе онлайн-брифинга 29 июня сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Среди инфицированных 14 человек – врачи, 24 – средний медицинский персонал, восемь – младший, в том числе один водитель.
Как отметил Попов, COVID-19 занесли в больницу извне, однако точно определить источник инфекции сложно.
"Учреждение крупное, и помощь там оказывалась многопрофильная, в том числе по экстренным показаниям со всего Алтайского края. Поэтому в равной степени занести вирус мог как пациент, так и медработник", – заявил министр.
На данный момент на карантин закрыты отделения гемодиализа и нарушения мозгового кровообращения. Откроют их не раньше следующей недели.
Как уже сообщал amic.ru, всего в Алтайском крае выявили 412 случаев заражения COVID-19 среди медицинских работников. Случаи инфекции обнаружены в 68 медучреждениях региона.
Комментарии
проверьте всех кто там лежит заодно- удивитесь
Это что на Ляпидевского же? мы дядю, лечился там, от туда похоронили на прошлой неделе с ковидом
46 медицинских работников Алтайской краевой клинической больницы заразились коронавирусом.
Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о 78 новых случаях заражения коронавирусом.
Новые случаи инфицирования распределились следующим образом: Барнаул – 24 человека...
и???
46 медицинских работников Алтайской краевой клинической больницы заразились коронавирусом.
и???
так не за один день выявили
Ждем на днях статистики: в АК выявлено 79 зараженных, из них 65 в Барнауле и 14 по краю. Через 2-3 дня в АК опять будет около 80, из них в Барнауле будет по 35-45, в районах тоже по 35-45, выровняют.
Наблюдаем за "рыбками".
29.06.2020 15:59
- гость -
Возможно часть расписали на вчера,часть на сегодня и чуток оставили на завтра. Очень уж получается большая прибавка- не писать же новый указ по краю "изолированному" о закрытии всего.
ага, два приказа в день это уже чересчур
29.06.2020 15:58
- гость -
Да,это на Ляпидевского. А что,и там ковидных лечат? Горка не справляется?
Главное Сам в изоляции и довольно.
29.06.2020 16:13
Гость
Лечился от другого.
Его выписали, а перед выпиской взяли на ковид, положительный оказался.
29.06.2020 16:21
- гость -
Рассказывал один (поди врёт?)- его знакомых-знакомых лечат от ковида ударными дозами успокоительных. Ходят как зомбаки по больнице.
Рассказывал один (поди врёт?)-
не могу ничего утверждать, его сразу в реанимацию увезли на 2 дня
Реальные плоды оптимизации медицины. И наш министр здравоохранения еще что то говорит о происках Американцев и их влиянии на накрутку голосов за его отставку?
И при этом вся верхушка краевой власти - самоизолировалась. Так бы и сказали, что неспособны ни на что влиять, позорники!
Не устану повторять слова "певца Юры":
"Боже! Сколько правды в глазах государственных шлюх!..." ("Родина"