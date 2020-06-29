Минздрав опроверг информацию о крупной вспышке коронавируса в Краевой больнице

Профилактические мероприятия, связанные со вспышкой COVID-19 в Алтайской краевой клинической больнице, проводятся только в отделении гематологии. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава. Речи о крупной вспышке коронавируса не идет.
На данный момент прием новых пациентов в отделении гематологии приостановлен, а тестирование на COVID-19 проведено как среди медработников, так и пациентов, которые контактировали с инфицированными. Отделение возобновит работу через неделю.
Как уже сообщал amic.ru, 29 июня в ходе онлайн-брифинга глава краевого Минздрава Дмитрий Попов рассказал, что всего в ККБ заразились 46 медработников. Как позже уточнили в ведомстве, это число больных за весь период пандемии, а не инфицированных единовременно. Большинство из них уже выздоровели и продолжают работать.
Комментарии
Понял,что сболтнул лишнего. Тогда вопрос Попову: сколько раз за эти 3 месяца закрывали краевую больницу на карантин? Преступная халатность выходит? Или просто-преступление!?
Получается-выявлялись ковидные и работали,выявлялись и работали.И так 3 месяца.
Сколько за этот период больных выписали и они,сами не ведая, развезли заразу по краю.
А у Попова всё американские серверы в глазах стоят!
А с вашей точки зрения,тов. Потёмкин,сколько раз за этот период необходимо было закрывать клинику на карантин?
29.06.2020 18:08
- гость -
Как "вещали" изо дня в день-в момент обнаружения первого инфицированного.
Если "по Попову" не одномоментно-по 15 человек в месяц,через день? Тогда другое дело! Можно без карантина.
А с вашей точки что видится?
Думается,что там непосредственно на месте врачами прфессионалами видится лучше "Когда спать, когда вставать, когда работу начинать" и когда клинику закрывать на карантин ))
И маски ни хрена не дают-стирайте и пользуйтесь
Отделение гемодиализа или гематологии? Вы уж определитесь как-нибудь.