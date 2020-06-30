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Пляжи и бассейны Алтайского края не получали разрешения на работу

, ИА "Амител"
В Роспотребнадзоре рассказали, что за соответствующим заключением обратился лишь один такой объект
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Несмотря на то, что туристическим базам, расположенным на территории Алтайского края, разрешили принимать гостей с 27 июня, бассейны на этих точках могут работать только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения от Роспотребнадзора.

Как сообщила в ходе онлайн-брифинга заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина, ни один бассейн или пляж в Алтайском крае соответствующего документа от ведомства не получил, а заявку подал только один объект.

Калинина также упомянула, что Роспотребнадзор будет контролировать работу турбаз и кафе, которым разрешили работать на верандах. В случае выявления нарушений замглавы ведомства призвала жителей края направлять соответствующие обращения в Роспотребнадзор, а сотрудники будут проводить внеплановые проверки.

Ранее стало известно, что российские санатории больше не будут требовать справку об отрицательных результатах тестов на коронавирус для приезжающих. Вместо этого туристы должны будут предоставить справку об отсутствии контактов с зараженными за 14 дней до приезда.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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