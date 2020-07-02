Четверг, 2 Июль, 08:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,44
€ 79,19
27°

654405 +0
Обь
259см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Новости

В Республике Алтай выявили 30 новых случаев COVID-19

, ИА "Амител"
Общее число заболевших коронавирусом в регионе выросло до 775
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом, информирует региональный оперативный штаб.

"Коронавирус подтвердился у 14 жителей Кош-Агачского района, в том числе у троих детей; у девяти человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у четырёх жителей Майминского района и 42-летней женщины, прибывшей в Майминский район из другого региона, а также у двух жителей города Горно-Алтайска. 15 из 30 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В четырех случаях диагностированы симптомы ОРВИ", — сообщили в штабе.

В результате общее число случаев COVID-19 в Горном Алтае увеличилось до 775. Выздоровели в общей сложности 318 человек, семеро пациентов выписаны из больниц за последние сутки.

Ранее amiс.ru сообщал, что губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин сдал отрицательный тест на коронавирус.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
08:50
Жена актера из "Большой перемены" уточнила причину смерти артиста 0
08:35
В Республике Алтай выявили 30 новых случаев COVID-19 0
08:20
Объявлены предварительные результаты голосования в Алтайском крае 0
08:02
Стали известны результаты анализа на коронавирус главы Алтая 1
07:47
"Космически красивая". Вера Брежнева показала, как нужно выходить из карантина 2
07:31
"Наша позиция верная": барнаульцы рассказали, голосовали ли они за поправки и почему 9
07:16
Названа закуска, которая вызывает онкологические заболевания 0
07:01
Почем литр? Из чего составляется цена на бензин и сколько он стоит на самом деле 0
06:44
Маски, медведица и никаких буфетов. Как на Алтае прошло голосование по Конституции 1
06:23
Семь дней. Большой фоторепортаж c голосования по поправкам в Конституцию 1
06:02
Дожди, грозы, град и жара. Погода в Алтайском крае на 3 июля 3
00:14
Более 70% жителей Алтайского края поддерживают поправки к Конституции 21
23:46
Такой день. Медведь на избирательном участке и закрытие приюта для стариков 0
22:58
Барнаульского таксиста осудили за кражу денег у студентки из Индонезии 1
22:17
Стали известны первые результаты голосования по поправкам в Алтайском крае 0
21:55
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов планирует посетить Алтайский край 0
21:07
С пением птиц и горячей кукурузой. В Барнауле вновь открылся Центральный парк 0
21:02
Важный день для истории. Как голосовали известные политики Алтайского края 0
20:30
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 94 0
19:32
Явка на 18-00. В Алтайском крае проголосовали меньше половины избирателей 0
19:25
Стали известны первые результаты голосования по поправкам в Конституцию 4
18:45
Алтайский край попал в список неблагополучных по ситуации с клещевым энцефалитом 1
18:14
Алтайский депутат Госдумы Валерий Елыкомов проголосовал по поправкам 6
17:54
Виктория Боня согласилась за деньги раскритиковать поправки в Конституцию 14
17:33
В Барнауле междугородный автобус столкнулся с легковым автомобилем 0
17:08
Сотрудников полиции уволили после вечеринки в кафе во время карантина 2
16:53
Журналисту ИА "Амител" запретили сфотографировать свой бюллетень 8
16:48
Явка на 15:00. Стало известно, сколько человек пришли на голосование в Алтайском крае 8
16:36
37 тысяч барнаульцев уже получили горячую воду после опрессовки 7
16:29
Можно ли фотографировать и делать селфи на избирательном участке 0
16:18
Кто с медведем, кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию
16:12
В России зарегистрировано более 650 тысяч зараженных коронавирусом 0
15:52
Алтайский край поставил суточный рекорд по смертям пациентов с коронавирусом 14
15:45
Более 10 тысяч общественных наблюдателей работают на голосовании в Алтайском крае 0
15:32
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию 5
15:03
В Барнауле начали ремонт дороги по улице Власихинской 1
14:40
Перевалили за 4000. Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 17
14:34
Более 500 туристических объектов Алтайского края начали принимать гостей 1
14:12
Прокуратура закрыла приют для пенсионеров и инвалидов в Алтайском крае 0
13:42
Избирком рассказал, сколько человек проголосовали в Алтайском крае на 12 часов 9
13:35
Фильм Гарика Сукачёва о путешествии по Алтаю покажут по "Первому каналу" 5
13:02
В Алтайском крае приступили к дополнительным выплатам на детей до 16 лет 5
12:44
Спикер госсобрания в Республике Алтай заразился коронавирусом 0
12:40
Более 5,5 тысяч членов избирательных комиссий Алтайского края сдали тест на COVID 4
12:05
Спикер АКЗС Александр Романенко рассказал о своем отношении к поправкам в Конституцию 7
11:59
"Излишней мотивации быть не должно": алтайский омбудсмен о голосовании больных COVID 0
11:48
Более 38% избирателей Алтайского края проголосовали по поправкам в Конституцию 17
11:41
Медведица Глаша из барнаульского зоопарка пришла на голосование по поправкам 14
11:15
Алтайский избирком опроверг информацию о принуждении жителей региона к голосованию 12
11:08
Умер актер из фильмов "12 стульев" и "Большая перемена" Виктор Проскурин 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.