В Республике Алтай выявили 30 новых случаев COVID-19

В Республике Алтай выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом, информирует региональный оперативный штаб.
"Коронавирус подтвердился у 14 жителей Кош-Агачского района, в том числе у троих детей; у девяти человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у четырёх жителей Майминского района и 42-летней женщины, прибывшей в Майминский район из другого региона, а также у двух жителей города Горно-Алтайска. 15 из 30 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В четырех случаях диагностированы симптомы ОРВИ", — сообщили в штабе.
В результате общее число случаев COVID-19 в Горном Алтае увеличилось до 775. Выздоровели в общей сложности 318 человек, семеро пациентов выписаны из больниц за последние сутки.
Ранее amiс.ru сообщал, что губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин сдал отрицательный тест на коронавирус.
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