Роспотребнадзор проверит турбазы Алтайского края после вечеринки на озере Ая

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю проведет внеплановые проверки турбаз и заведений после сообщениях о вечеринках, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.
Как объяснили в заявлении, основанием для проверки стало появление в СМИ сообщений о массовых мероприятиях, проходящих в обход запрета, а инициатором стала Алтайская прокуратура. Роспотребнадзор проверит, соблюдают ли организации предписанные требования ограничительных мер по коронавирусу.
Всего под внимание проверяющих попадут три юридических лица и один предприниматель. Схожую акцию ведомство проведут и в Барнауле.
Как ранее сообщил amic.ru, 4 июля в социальных сетях и мессенджерах распространилось видео с одного из популярных мест отдыха на озере Ая. На кадрах видно, как люди столпились у сцены и танцуют почти вплотную друг к другу.
Комментарии
мошт губера проверим? вон в новости ниже на бирюзовой катуни человек 5 н а фотке и только 1 в маске, а он на изоляции вроде как .....7 дней вместо 14. когда в этой стране равеноство то настанет? или никогда?