611 турбаз и гостиниц Алтайского края начали принимать отдыхающих после снятия ограничений и запуска летнего сезона. Это всего 80% от общего числа туробъектов. Об этом рассказал Евгений Дешевых, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности во время пресс-конференции. Однако загрузка санаториев, гостиниц, турбаз и других средств размещения пока невысокая.
"На выходных 4 и 5 июля в туробъектах региона проживало порядка 14 тыс. человек. Это примерно 40% от общего количества мест размещения в открывшихся туркомплексах. А в период рабочей недели численность варьируется от 10 до 11 тысяч. И соответственно составляет 35-40%", — сказал Дешевых.
Примерно 40% от общего потока туристов отдыхают в Алтайском районе, по 15-17% — в Белокурихе и Завьяловском районе, 6-7% — Романово, а остальные 20% равномерно распределены по другим территориям региона.
Дешевых также напомнил, что из-за пандемии туристы и владельцы туркомплексов должны соблюдать несколько правил. "Остается ряд требований на соблюдение масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции общественных пространств в этих объектах. Запрещено проведение досуговых, зрелищных, культурных мероприятий, посещение гражданами дискотек, кинозалов, детских развлекательных центров и иных досуговых заведений", — добавил Евгений Дешевых.
По его словам, на сегодняшний день не выявили ни одного зараженного среди отдыхающих.
Напомним, летний турсезон в Алтайском крае запустили с 27 июня. Туробъекты восстанавливают работу постепенно. Главное условие для возобновление деятельности — подготовить средства размещения в соответствии с санитарными требованиями Роспотребнадзора.
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