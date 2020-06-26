Губернатор Алтайского края, который еще в прошлую пятницу не разрешил турбазам работать аж до 2 июля, вдруг подписал указ, снявший ограничения на отдых. Уже сегодня вечером вы можете паковать вещи и завтра с утра пораньше отправляться на любимую базу (тем более впереди знойные выходные). Как будут работать туркомплексы Алтая и нужна ли справка, что отдыхающий не болеет COVID-19, – читайте в материале на amic.ru.
Да, правда. Согласно указу главы региона Виктора Томенко, ограничения на работу туристических комплексов на территории Алтайского края действуют до 26 июня включительно.
Теперь вы можете смело бронировать места на турбазах, в отелях, пансионатах, гостевых домах, гостиницах, кемпингах на территории Алтайского края.
Кстати, открыться (вероятно) смогут далеко не все базы. Это, конечно, жаль.
На самом деле в указе об этом не говорится.
Но ранее региональный Роспотребнадзор сообщал, что после снятия ограничений смогут работать только те турбазы, на территории которых есть номера с индивидуальными туалетом, ванной, душем.
А вот если удобства находятся на улице, то таким комплексам открыться не разрешат. Поэтому прежде чем ехать, уточните, работает ли та база, куда вы собрались.
Но теперь там начнут принимать гостей также и базы, гостиницы и гостевые дома. На Яровое, в Завьялово, Гуселетово, Саввушки и озеро Белое тоже можно ехать (только убедитесь, что конкретная база работает). Там вас давно ждут. О том, как готовились турбазы к открытию сезона, почитайте тут.
Скорее всего, нет. Туристам, которые захотят остановиться на турбазах или в отелях, сдавать тест на COVID-19 перед отправкой не придется, рассказала телеканалу "Вести Алтай" глава отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.
А вот в санаториях Алтайского края такие правила существуют – туда не пустят без доказательства, что не заражен и не контактировал с заболевшими.
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