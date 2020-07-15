И хлеба не купишь. Как барнаульцы вновь массово надели маски

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Смотри, и правда все в масках", – семейная пара, набивая корзинку покупками в крупном супермаркете столицы региона, с удивлением разглядывает посетителей. Странно? А вот и нет: несколько дней назад в Алтайском крае и, конечно, в Барнауле "ужесточили" масочный режим. Точнее, усилили контроль за его соблюдением (ведь обязали нас надевать маски еще 12 мая, только вот соблюдали "коронный" режим лишь высокоорганизованные и ответственные единицы). Теперь без масок жителей города могут не обслужить в магазинах, аптеках и в общественном транспорте. В начале пандемии маски, видимо, носили те, кто по-настоящему боялся коронавируса. Сейчас же их стали надевать те, кто боится штрафов. И вторых оказалось больше первых. Ведь сумма даже в тысячу рублей понятна и осязаема (кстати, это минимальный штраф за неношение маски согласно статье КоАП 20.6.1). А коронавирус, несмотря на всю свою опасность и малоизученность, сложно взвесить, потрогать и посчитать.

В большинстве магазинов Барнаула специально для забывчивых покупателей (или тех, у кого нет денег на маску) предлагают одноразовые средства индивидуальной защиты, а кое-где и даже перчатки. Правда, не все покупатели дисциплинированно их используют. Зачастую люди надевают маску только когда идут рассчитываться на кассу, а в остальное время спокойно расхаживают без них — жарко ведь и нос чешется. Кто-то натягивает маску только после замечания продавца, а кто-то принципиально отказывается от покупок и бросает корзину на кассе ("Ах так? Ну и не нужны мне ваши продукты!").

В одном из магазинов города на глазах корреспондента amic.ru мужчина, явно психанув из-за "масочных требований", стянул с себя майку и ею обмотал лицо — не маска, но чем не индивидуальное средство защиты? Рядом с "Марией-Ра" на Павловском тракте ватага подростков отправила приятеля "на разведку", проверить, выгонят его из магазина без маски или нет. Через пару минут "разведчик" выглянул из дверей и восторженно закричал: "Давай сюда, тут маски бесплатно дают!"

Впрочем, если в магазинах масочный режим как-никак, но соблюдают, то в общественном транспорте ситуация сложнее. Тут средства индивидуальной защиты никто не выдает, а поэтому и горожан в масках в автобусах и трамваях в разы меньше, чем в магазинах. И ведь по закону никто в обслуживании отказать им не может. Да и водители с кондукторами (не все, но некоторые) и сами продолжают пренебрегать защитой, что уж тут требовать с пассажиров. Впрочем, все же и здесь заметно, что горожане стали гораздо более дисциплинированными и стараются соблюдать масочный режим. Нагляднее расскажет (и покажет) наш фоторепортаж.