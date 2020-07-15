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И хлеба не купишь. Как барнаульцы вновь массово надели маски

, ИА "Амител"
Масочный режим, введенный в Алтайском крае еще в середине мая, заставляют соблюдать только сейчас – два месяца спустя

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Смотри, и правда все в масках", – семейная пара, набивая корзинку покупками в крупном супермаркете столицы региона, с удивлением разглядывает посетителей. Странно? А вот и нет: несколько дней назад в Алтайском крае и, конечно, в Барнауле "ужесточили" масочный режим. Точнее, усилили контроль за его соблюдением (ведь обязали нас надевать маски еще 12 мая, только вот соблюдали "коронный" режим лишь высокоорганизованные и ответственные единицы). Теперь без масок жителей города могут не обслужить в магазинах, аптеках и в общественном транспорте. В начале пандемии маски, видимо, носили те, кто по-настоящему боялся коронавируса. Сейчас же их стали надевать те, кто боится штрафов. И вторых оказалось больше первых. Ведь сумма даже в тысячу рублей понятна и осязаема (кстати, это минимальный штраф за неношение маски согласно статье КоАП 20.6.1). А коронавирус, несмотря на всю свою опасность и малоизученность, сложно взвесить, потрогать и посчитать.

В большинстве магазинов Барнаула специально для забывчивых покупателей (или тех, у кого нет денег на маску) предлагают одноразовые средства индивидуальной защиты, а кое-где и даже перчатки. Правда, не все покупатели дисциплинированно их используют. Зачастую люди надевают маску только когда идут рассчитываться на кассу, а в остальное время спокойно расхаживают без них — жарко ведь и нос чешется. Кто-то натягивает маску только после замечания продавца, а кто-то принципиально отказывается от покупок и бросает корзину на кассе ("Ах так? Ну и не нужны мне ваши продукты!").

В одном из магазинов города на глазах корреспондента amic.ru мужчина, явно психанув из-за "масочных требований", стянул с себя майку и ею обмотал лицо — не маска, но чем не индивидуальное средство защиты? Рядом с "Марией-Ра" на Павловском тракте ватага подростков отправила приятеля "на разведку", проверить, выгонят его из магазина без маски или нет. Через пару минут "разведчик" выглянул из дверей и восторженно закричал: "Давай сюда, тут маски бесплатно дают!"

Впрочем, если в магазинах масочный режим как-никак, но соблюдают, то в общественном транспорте ситуация сложнее. Тут средства индивидуальной защиты никто не выдает, а поэтому и горожан в масках в автобусах и трамваях в разы меньше, чем в магазинах. И ведь по закону никто в обслуживании отказать им не может. Да и водители с кондукторами (не все, но некоторые) и сами продолжают пренебрегать защитой, что уж тут требовать с пассажиров. Впрочем, все же и здесь заметно, что горожане стали гораздо более дисциплинированными и стараются соблюдать масочный режим. Нагляднее расскажет (и покажет) наш фоторепортаж.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

15.07.2020 14:19
гость

Прикольная статья. Была бы, если бы больницы не переполнялись

15.07.2020 14:22
гость

Корреспондент про серьезную проблему пишет очень весело, значит никто из близких у него еще не в больнице. И работу Роспотребнадзор пока не прикрыл

15.07.2020 14:33
Гость

Наконец то адекватные комментарии на статью. В общественном транспорте- полная анархия. Кондуктора на просьбу ходить в масках- хамят. Администрация транспортных компаний не хочет навести порядок?

15.07.2020 14:37
- гость -

Сейчас Мясников все рассказал на фм про маски и ковид. Дуракам (губерам) закон не писан.

15.07.2020 14:42
сергей

да мноо людей в масках ходят и молодые и в возрасте только результата нет зараженных у них все больше и больше значит причина не в масках

15.07.2020 14:45
Городской жит

Да, куча граждан вокруг орденоносных. Орден называется "Слабоумие и отвага"

15.07.2020 14:46
- гость -

Волков боятся, в лесу не срать.

15.07.2020 14:54
- гость -

Я тут нюх терял ( от слова совсем не чуял ничего), но при этом температуры не было. Мог перенести корону бессимптомно?! Или это что другое было. К Попову вашему не ходил тестироваться, не спрашивайте почему.

15.07.2020 14:59
- гость -

Вы, безмасочноики- , реально думаете, что не соблюдая элементарные меры в разгар пандемии, вы такие свободные? От чего вы свободные? Ну это ж просто верх ерутизны- не надену маску- и я не подчиняюсь режиму! Ага, конечно))
Просто не могу понять вашу психологию! Все потомки МасКлаута, что ли? Был такой бессмертный герой одной киноленты... Так вот не в кино вы и не в компьютерной " реальности.И не надо путать политику и вирус.
Да, маска- это не панацея,НО, это лучше,чем ничего! И это то, что зависит от каждого из нас.Это элементарное уважение к себе и к окружающим людям, а не к власти? Понимаете, не к власти!

15.07.2020 15:01
- гость -

сколько "членоносых" то

15.07.2020 15:04
гость

А бахилы в поликлиниках все надевают, как последние терпилы. Ходят, как дураки в синих лаптях, но не возмущаются

15.07.2020 15:17
- гость -

15.07.2020 14:59
- гость -
Нет мы думаем что умрем когда бог даст. Он у нас теперь в Конституции. А вы атеисты- носите маски

15.07.2020 15:21
- гость -

Масочный режим? Ну-ну... Большинство, включая продавцов, этой самой маской прикрывают только рот, а нос оставляют открытым - иначе сдохнешь сразу, в такую-то жару, потому что масочка из чего-то искусственного не пропускает не только вирус, но и воздух. От слова совсем. При этом в магазинах духота страшенная (на вентиляции экономят?), полками заставлено все пространство, так что двоим не разминуться, не задев друг друга (кое-где даже чтобы выбрать товар, нужно в очередь встать), и, как всегда, работает одна касса. Но это никого не волнует. Вот люди и занимаются маскарадом, делая вид, что они, типа, в маске.

15.07.2020 15:22
гость

15.07.2020 15:17
- гость -

На Бога надейся, а сам не плошай. Народная мудрость. Еще береженого Бог бережет. Но если сильно верите, можете на красный свет ездить, может вы особенно Богом хранимы, поэтому вам можно

15.07.2020 15:24
гость

Да и не трудно маскарадом позаниматься, чтоб у власти не было отмазки, что в росте зараженных население виновато, оно не такое, как в целом по стране

15.07.2020 15:30
- гость -

Гость 14:59
Смешной Вы)
Все попутали и Бога, и Конституцию и маски...Ну и логика, непостижимая просто!

15.07.2020 15:50
- гость -

Я много лет все лето хожу в маске, т.к. аллергия. И нос закрываю. Причем настолько привык, что проблем никаких нету дышать под маской,когда без маски не возможно вообще вдохнуть, сразу чихания бесконечные.

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