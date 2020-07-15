И хлеба не купишь. Как барнаульцы вновь массово надели маски

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
"Смотри, и правда все в масках", – семейная пара, набивая корзинку покупками в крупном супермаркете столицы региона, с удивлением разглядывает посетителей. Странно? А вот и нет: несколько дней назад в Алтайском крае и, конечно, в Барнауле "ужесточили" масочный режим. Точнее, усилили контроль за его соблюдением (ведь обязали нас надевать маски еще 12 мая, только вот соблюдали "коронный" режим лишь высокоорганизованные и ответственные единицы). Теперь без масок жителей города могут не обслужить в магазинах, аптеках и в общественном транспорте. В начале пандемии маски, видимо, носили те, кто по-настоящему боялся коронавируса. Сейчас же их стали надевать те, кто боится штрафов. И вторых оказалось больше первых. Ведь сумма даже в тысячу рублей понятна и осязаема (кстати, это минимальный штраф за неношение маски согласно статье КоАП 20.6.1). А коронавирус, несмотря на всю свою опасность и малоизученность, сложно взвесить, потрогать и посчитать.
В большинстве магазинов Барнаула специально для забывчивых покупателей (или тех, у кого нет денег на маску) предлагают одноразовые средства индивидуальной защиты, а кое-где и даже перчатки. Правда, не все покупатели дисциплинированно их используют. Зачастую люди надевают маску только когда идут рассчитываться на кассу, а в остальное время спокойно расхаживают без них — жарко ведь и нос чешется. Кто-то натягивает маску только после замечания продавца, а кто-то принципиально отказывается от покупок и бросает корзину на кассе ("Ах так? Ну и не нужны мне ваши продукты!").
В одном из магазинов города на глазах корреспондента amic.ru мужчина, явно психанув из-за "масочных требований", стянул с себя майку и ею обмотал лицо — не маска, но чем не индивидуальное средство защиты? Рядом с "Марией-Ра" на Павловском тракте ватага подростков отправила приятеля "на разведку", проверить, выгонят его из магазина без маски или нет. Через пару минут "разведчик" выглянул из дверей и восторженно закричал: "Давай сюда, тут маски бесплатно дают!"
Впрочем, если в магазинах масочный режим как-никак, но соблюдают, то в общественном транспорте ситуация сложнее. Тут средства индивидуальной защиты никто не выдает, а поэтому и горожан в масках в автобусах и трамваях в разы меньше, чем в магазинах. И ведь по закону никто в обслуживании отказать им не может. Да и водители с кондукторами (не все, но некоторые) и сами продолжают пренебрегать защитой, что уж тут требовать с пассажиров. Впрочем, все же и здесь заметно, что горожане стали гораздо более дисциплинированными и стараются соблюдать масочный режим. Нагляднее расскажет (и покажет) наш фоторепортаж.
Комментарии
Прикольная статья. Была бы, если бы больницы не переполнялись
Корреспондент про серьезную проблему пишет очень весело, значит никто из близких у него еще не в больнице. И работу Роспотребнадзор пока не прикрыл
Наконец то адекватные комментарии на статью. В общественном транспорте- полная анархия. Кондуктора на просьбу ходить в масках- хамят. Администрация транспортных компаний не хочет навести порядок?
Сейчас Мясников все рассказал на фм про маски и ковид. Дуракам (губерам) закон не писан.
да мноо людей в масках ходят и молодые и в возрасте только результата нет зараженных у них все больше и больше значит причина не в масках
Да, куча граждан вокруг орденоносных. Орден называется "Слабоумие и отвага"
Волков боятся, в лесу не срать.
Я тут нюх терял ( от слова совсем не чуял ничего), но при этом температуры не было. Мог перенести корону бессимптомно?! Или это что другое было. К Попову вашему не ходил тестироваться, не спрашивайте почему.
Вы, безмасочноики- , реально думаете, что не соблюдая элементарные меры в разгар пандемии, вы такие свободные? От чего вы свободные? Ну это ж просто верх ерутизны- не надену маску- и я не подчиняюсь режиму! Ага, конечно))
Просто не могу понять вашу психологию! Все потомки МасКлаута, что ли? Был такой бессмертный герой одной киноленты... Так вот не в кино вы и не в компьютерной " реальности.И не надо путать политику и вирус.
Да, маска- это не панацея,НО, это лучше,чем ничего! И это то, что зависит от каждого из нас.Это элементарное уважение к себе и к окружающим людям, а не к власти? Понимаете, не к власти!
сколько "членоносых" то
А бахилы в поликлиниках все надевают, как последние терпилы. Ходят, как дураки в синих лаптях, но не возмущаются
15.07.2020 14:59
- гость -
Нет мы думаем что умрем когда бог даст. Он у нас теперь в Конституции. А вы атеисты- носите маски
Масочный режим? Ну-ну... Большинство, включая продавцов, этой самой маской прикрывают только рот, а нос оставляют открытым - иначе сдохнешь сразу, в такую-то жару, потому что масочка из чего-то искусственного не пропускает не только вирус, но и воздух. От слова совсем. При этом в магазинах духота страшенная (на вентиляции экономят?), полками заставлено все пространство, так что двоим не разминуться, не задев друг друга (кое-где даже чтобы выбрать товар, нужно в очередь встать), и, как всегда, работает одна касса. Но это никого не волнует. Вот люди и занимаются маскарадом, делая вид, что они, типа, в маске.
15.07.2020 15:17
- гость -
На Бога надейся, а сам не плошай. Народная мудрость. Еще береженого Бог бережет. Но если сильно верите, можете на красный свет ездить, может вы особенно Богом хранимы, поэтому вам можно
Да и не трудно маскарадом позаниматься, чтоб у власти не было отмазки, что в росте зараженных население виновато, оно не такое, как в целом по стране
Гость 14:59
Смешной Вы)
Все попутали и Бога, и Конституцию и маски...Ну и логика, непостижимая просто!
Я много лет все лето хожу в маске, т.к. аллергия. И нос закрываю. Причем настолько привык, что проблем никаких нету дышать под маской,когда без маски не возможно вообще вдохнуть, сразу чихания бесконечные.