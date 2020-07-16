Шестеро пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

За последние 24 часа в Алтайском крае умерло еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
"За сутки скончалось шесть человек: двое – от COVID-19, четверо – от иных причин", – информирует оперштаб.
Таким образом, на 16 июля в Алтайском крае зарегистрировано 142 летальных случая зараженных коронавирусом. Инфекция стала причиной смерти у 59 пациентов, у 80 – иные заболевания, три случая находятся на экспертизе.
Как ранее сообщил amic.ru, за последние сутки в Алтайском крае выявлено 215 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число заболевших в регионе достигло 6755.
Комментарии
Ну они же все старые, не?
Интересно, а сколько погибло от нековидных пневмоний и ОРВИ?
я вот не понимаю, из каждого утюга вещают что есть лекарство - афинавир, многие страны у нас его просят, а нам не дают его что-ли?
16.07.2020 10:47
гость
Ну они же все старые, не?
И те у кого от физкультуры освобождение
Общее число умерших достигло 142...
Это наши потери в русско-китайской войне
А скока мы китайцев?
я вот не понимаю, из каждого утюга вещают что есть лекарство - афинавир, многие страны у нас его просят, а нам не дают его что-ли?
Если вы не понимаете, что из "каждого утюга" кроме лжи ничего не транслируется, то у вас проблемы с интеллектом.
16.07.2020 10:59
- гость -
И те у кого от физкультуры освобождение
Даже если освобождения не было, то сейчас есть
16.07.2020 10:55
- гость -
я вот не понимаю, из каждого утюга вещают что есть лекарство - афинавир, многие страны у нас его просят, а нам не дают его что-ли?
Чтобы не слушать утюги, почитайте статью "Идем в потемках. Барнаульский врач рассказал, почему COVID - это совсем не пневмония"
https://www.amic.ru/news/463933/
там всё написано про то, что поражает вирус и почему афинавир не поможет.
"COVID-19 больше похож на сосудистую инфекцию. С такими свойствами вирусов раньше врачи не сталкивались"
пишите в каком возрасте и какие еще болячки были. а так новость ни о чем.
этим гриппом болеют с осени прошлого года, причем поголовно.
16.07.2020 10:49
- гость -
вчера же только новость была! Больше 8000!