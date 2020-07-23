166 зараженных COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

Еще 166 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с COVID-19. В целом с начала эпидемии в крае лабораторно подтверждены 8107 случаев инфицирования.
Основной прирост за сутки традиционно дал Барнаул – 109 человек. В Рубцовске заболели 9 человек, в Целинном районе и Новоалтайске – по 6, в Первомайском районе – 4, в Белокурихе, Яровом, Тальменском и Бурлинском районах – по 3, в Бийске, Егорьевском, Змеиногорском, Павловском, Рубцовском, Троицком районах – по 2, в Алейске, Заринске, Бийском, Залесовском, Заринском, Завьяловском, Краснощековском, Кулундинском районах – по одному заболевшему.
Кроме того, за минувшие сутки скончались еще четверо пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее число умерших в Алтайском крае составляет 170 человек. Коронавирус стал причиной смерти в 70 случаях, по иным причинам скончались 97 человек, еще три случая находятся на экспертизе.
За минувшие сутки из больниц выписали 327 человек. Общее число выздоровевших составляет 5645 человек. 114 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 37 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес очередные изменения в "ковидный" указ. Согласно поправкам, жители региона в возрасте старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции до 22 августа.
Комментарии
"Еще 166 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае"
Еще в 166 частично старых, частично новых тестах нашли ковид.
Зараженных и легкобольных не тестируют.
Мое мнение, заражены сони тысяч.
В Н-ской области 28% протестированных на антитела IgG уже имеют их. И обратите внимание, IgG образуются через месяц после заражения. Т.е. уже месяц назад четверть людей была инфицирована.
Ладно, уговорили. С учетом того что люди не просто так тестируются, а после болезни или контакта, реальный процент переболевших меньше чем 28%.
Но, думаю, процентов 10 точно есть. Посчитайте сколько это от всего населения
23.07.2020 11:22
11:16
Но, думаю, процентов 10 точно есть. Посчитайте сколько это от всего населения
Точно никто ни когда не узнает. Проведут выборочное тестирование и рассчитают на всё население. Это как опросить 100 человек, кто любит мясо, а кто рыбу.
Люди каждый день умирают. Растет число тяжелых и подключенных к ИВЛ.