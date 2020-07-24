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Еще 146 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки в регионе скончались девять пациентов с COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

146 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом информирует региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

Общее число инфицированных с начала эпидемии выросло до 8253, в том числе 798 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных – 107, на аппарате ИВЛ – 45.

"На 24 июля в Алтайском крае зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 40, Рубцовск – 19, Залесовский район – 18, Бийск – 15, Новоалтайск – 8, Зональный район – 7, Первомайский район – 4, Алейск – 3, Волчихинский район – 3, Заринск – 3, Камень-на-Оби – 3; Шипуновский район – 3, Егорьевский район – 2, Калманский район – 2, Кытмановский район – 2, Панкрушихинский район – 2, Славгород, Ельцовский, Косихинский, Крутихинский, Павловский, Поспелехинский, Рубцовский, Смоленский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Хабарский районы – по одному заболевшему", – уточнили в оперштабе.

Кроме того, за сутки в Алтайском крае скончались еще девять пациентов, у которых ранее выявили коронавирус. Таким образом, общее число умерших в регионе достигло 179 человек.

Как уже сообщал amic.ru, Алтайский край на данный момент входит в тройку сибирских регионов с наименьшей летальностью от коронавируса. Коэффициент составляет 0,73%. Меньше показатели в федеральном округе только в Республике Алтай (0,07%) и Кемеровской области (0,50%). Наибольшей коэффициент смертности – в Красноярском крае (2,51%).

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.07.2020 12:49
- гость -

нет тестов = нет заражённых.

24.07.2020 12:50
- гость -

мрет народец то, мрет...

24.07.2020 12:55
- гость -

мрет народец то, мрет...

Да, никогда такого не было,,.До этого все вечно жили...

24.07.2020 12:55
- гость -

Красиво рисуют!

24.07.2020 12:57
- гость -

к августу не больше 50 в сутки будет

24.07.2020 12:58
- гость -

минус 9 это рекорд.

Где заголовки про рекорд?

24.07.2020 12:59
- гость -

хорошо что Змеиногорск не выставляет...потом заявит о себе.

24.07.2020 13:01
- гость -

Видать неделю назад прав был доктор, когда писал про запрет на тестирование. Неделю назад более 200 человек в день, а сегодня - 146. С чего бы вдруг такое снижение по краю поперло, когда всё открыто?

24.07.2020 13:29
Павсекакий

13:01, таки да.
По Барнаулу больше сотни было, а сейчас 40. Не могут так резко падать эти цифры.

24.07.2020 13:31
- гость -

чуровщина

24.07.2020 13:32
гость

Количество на ИВЛ сильно растет, а с них процент выздоровевших совсем небольшой. Видимо, тестируют только заболевших средней и тяжелой степенью тяжести, легких нет. Если так, то количество заболевших будет снижаться. а количество умерших увеличиваться.

24.07.2020 13:33
- гость -

Актуальные слова: "Не верю!" (К.С. Станиславский)

24.07.2020 13:40
Житель

А 9 смертей и больше ста тяжелобольных, а 45 на ИВЛ- это не страшные цифры? Господин Губернатор и Министр Здравоохранения, вас это устраивает? Жителей ваше отношение не устраивает, когда помощи у Федералов попросите? Нужно лечить тяжелобольных и не доводить людей до смерти! Просите тестирование медработников, дополнительного финансирования края. Хабаровску 1миллиард выделили и медпрепараты и медпомощь! Хватит бояться заявлять о том , что у нас не так все замечательно! Хватит обманывать себя и людей, мы прекрасно знаем, как обстоят дела в медучреждениях. Общественный транспорт как работал в безматочном режиме, так и работает.

24.07.2020 13:42
- гость -

Второй волны не будет,ковидобесы!Всем арбайтен!Небось строчат тут бюджетники-захотелось на самоизоляцию опять,че ноете?Увольтесь и сидите дома,раз боитесь!

24.07.2020 13:50
Елена

Не тестируют от слова вообще... проверено уже многими

24.07.2020 14:00
- гость -

Видимо не лекарств ни квалифицированных медиков нет в алтайском крае. Попов в любом случае виновен в этой ситуации

24.07.2020 14:13
Гость

Администрация как может препятствует забору анализов на Ковид. Вот и снижается заболеваемость.

24.07.2020 14:21
гость

Еще 146 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

Это потому что до 60 лет не тестируют

24.07.2020 14:32
гость

Не тестируют и правильно делают! Смысл их делать, если результат через две недели и не факт что правильный. Только чтоб в статистику попасть? Лечение все равно назначат как при ОРВИ, хуже станет -вызывайте скорую и в больницу.Всё, как и до этого вируса было. Не тесты надо делать, а лечить по факту!

24.07.2020 14:43
- гость -

В чем смысл теста всем подряд,если вы допустим сдали тест,потом вышли автобус и по пути заразились?А тест прийдет отрицательный,т.к.сделан до-и будете вы ходить счастливый и беззаботный по городу.Лечение от ковида такое же как при орви и тестировать надо тех,кто в больницу попал

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