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Такой день. Страшное ДТП с алтайскими пожарными и сбор денег для Грудинина

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 24 июля
Фото: пресс-служба реготделения КПРФ

Фото: пресс-служба реготделения КПРФ

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 24 июля. Без коронавируса.

В Тальменском районе пожарный автомобиль на ж/д переезде протаранил движущийся поезд. Один сотрудник МЧС погиб, трое его коллег госпитализированы. На видео с места аварии видно, что автомобиль почти не снизил скорость перед столкновением. Предварительной причиной случившегося называют неисправность тормозной системы.

Алтайские коммунисты объявили о сборе средств для бизнесмена Павла Грудинина, который баллотировался на пост президента России. Суд обязал его выплатить больше миллиарда рублей по иску, но политик уверяет, что у него нет таких денег. Коммунисты называют это не иначе, как попыткой "рейдерского захвата" и раздают в Барнауле информирующие об этом листовки.  

В Яровое прилетела известная певица Ольга Бузова. Она публично обратилась к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, чтобы заверить его, что никакого концерта не будет. По словам исполнительницы, она собирается просто отдохнуть.

Жителей Барнаула предупредили об отключении горячей воды. Длительность отключения составит от 12 до 36 часов. Оно коснется 62 тысяч потребителей, проживающих на улицах Попова, Кавалерийская, Монтажников и Веры Кащеевой. Точные адреса можно узнать по ссылке.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Бийский район. Там он рассказал о том, что распорядился выделить 10 млн рублей на приобретение светового и звукового оборудования в Первомайском Доме культуры в Бийском районе.

Мэрия Барнаула назвала 22 участка дорог, которые отремонтируют в 2020 году в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы". Общая площадь зоны ремонта превысит 28,2 тысячи квадратных метров, а суммарная стоимость работ – 33,76 млн рублей. Со списком участков можно ознакомиться здесь.

Советник главы Ростуризма Наталья Осипова посетила Белокуриху и поделилась впечатлениями об условиях для отдыха в Алтайском крае. В частности, ей очень понравились местные рестораны. По словам Осиповой, они гораздо лучше, чем в Москве.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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