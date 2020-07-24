Алтайский край установил суточный рекорд по количеству смертей с коронавирусом. И несмотря на то, что заболеваемость в Алтайском крае снижается, ситуация с COVID-19 в Сибири остается сложной. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
146 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 8253 инфицированных, среди них 798 детей.
Основная часть заболевших — барнаульцы: 40 человек за последние сутки. Еще 19 новых случаев выявили в Рубцовске, 18 — в Залесовском районе. Остальные 69 заразившихся — жители 25 городов и районов Алтайского края.
Выздоровевшие. За последние сутки выздоровело 251 человек. Всего из больниц выписали 5896 человек, из них 529 детей.
Лечение проходят 2178 человек. В инфекционных госпиталях лежит 1009 пациентов, остальные лечатся дома. Тяжелобольных в регионе 107 человек, к аппарату Ивл подключены 45 из них.
За последние сутки в Алтайском крае скончались девять человек с COVID-19. Это — рекорд с начала пандемии коронавируса в регионе. Двое умерли от коронавируса, остальные семь — из-за иных причин.
За весь период с диагнозом "коронавирус" скончались 179 человек. Из них 72 человека – от COVID-19, 104 человека умерли по иным причинам. Три летальных случая находятся на экспертизе.
Алтайский край занял девятое место в России по суточному приросту инфицированных.
За последние сутки в в России выявили 5 811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число больных достигло 800 849.
В пятерке по этому показателю оказались Москва (645), Свердловская область (248), Ханты-Мансийский АО (196), Нижегородская область (194) и Санкт-Петербург (181).
Ситуация с коронавирусом в Сибири остается сложной. Ежедневно в округе выявляют более 900 новых случаев заболевания. Об этом сказал полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Особенно полпред выделил смертность в Красноярском крае, которая превышает и среднесибирские, и среднероссийские показатели. На регион приходится почти треть умерших больных COVID-19 в СФО.
Семь рейдов по объектам торговли провели полицейские в Октябрьском районе с 18 по 24 июля. За этот период правоохранители составили 28 протоколов за нарушение масочного режима.
Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф от одной до 30 тысяч рублей. При этом чаще всего масочный режим не соблюдали покупатели и продавцы.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
Что еще почитать и посмотреть 24 июля:
- Даже турки едут к нам. Почему туризм на Алтае на краю пропасти, хотя там все "забито"
- Больничный для работающих пенсионеров. Как продлить и сколько заплатят?
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