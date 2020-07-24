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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 117

, ИА "Амител"
Главное за 24 июля
Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

Алтайский край установил суточный рекорд по количеству смертей с коронавирусом. И несмотря на то, что заболеваемость в Алтайском крае снижается, ситуация с COVID-19 в Сибири остается сложной. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 24 июля?

146 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 8253 инфицированных, среди них 798 детей.

Основная часть заболевших — барнаульцы: 40 человек за последние сутки. Еще 19 новых случаев выявили в Рубцовске, 18 — в Залесовском районе. Остальные 69 заразившихся — жители 25 городов и районов Алтайского края.

Выздоровевшие. За последние сутки выздоровело 251 человек. Всего из больниц выписали 5896 человек, из них 529 детей.

Лечение проходят 2178 человек. В инфекционных госпиталях лежит 1009 пациентов, остальные лечатся дома. Тяжелобольных в регионе 107 человек, к аппарату Ивл подключены 45 из них.

2
Девять смертей

За последние сутки в Алтайском крае скончались девять человек с COVID-19. Это — рекорд с начала пандемии коронавируса в регионе. Двое умерли от коронавируса, остальные семь — из-за иных причин.

За весь период с диагнозом "коронавирус" скончались 179 человек. Из них 72 человека – от COVID-19, 104 человека умерли по иным причинам. Три летальных случая находятся на экспертизе.

3
Алтайский край — в лидерах по приросту больных COVID-19

Алтайский край занял девятое место в России по суточному приросту инфицированных.

За последние сутки в в России выявили 5 811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число больных достигло 800 849.

В пятерке по этому показателю оказались Москва (645), Свердловская область (248), Ханты-Мансийский АО (196), Нижегородская область (194) и Санкт-Петербург (181).

4
Сложная ситуация в Сибири

Ситуация с коронавирусом в Сибири остается сложной. Ежедневно в округе выявляют более 900 новых случаев заболевания. Об этом сказал полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Особенно полпред выделил смертность в Красноярском крае, которая превышает и среднесибирские, и среднероссийские показатели. На регион приходится почти треть умерших больных COVID-19 в СФО.

5
Проверки полицейских

Семь рейдов по объектам торговли провели полицейские в Октябрьском районе с 18 по 24 июля. За этот период правоохранители составили 28 протоколов за нарушение масочного режима.

Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф от одной до 30 тысяч рублей. При этом чаще всего масочный режим не соблюдали покупатели и продавцы.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать и посмотреть 24 июля: 

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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