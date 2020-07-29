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Новости

Более 200 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки в регионе зарегистрировали 107 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пять пациентов, которым ранее поставили диагноз "коронавирус", скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. Таким образом, количество летальных случаев в крае достигло 204. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 84 человек, по иным причинам умерли 117 человек, три случая находятся на экспертизе.

За сутки выявили еще 107 заразившихся коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе составляет 8893 человека.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 38, Тальменский район – 18, Рубцовск – 12, Бийск – 8, Славгород – 5, Новоалтайск – 4, Первомайский район – 3, Яровое, Бийский, Тогульский и Шелаболихинский районы – по 2, Белокуриха, Камень-на-Оби, Ключевский, Красногорский, Кулундинский, Михайловский, Петропавловский, Романовский, Павловский, Троицкий и Топчихинский районы – по одному заболевшему.

Как уже сообщал amic.ru, накануне стало известно о новой вспышке COVID-19 в краевом онкодиспансере. В общей сложности заболел 41 человек. Половина из них – медработники и персонал учреждения. В отделении на Никитина приостановлена госпитализация. Карантин в онкодиспансере продлится не менее двух недель.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

29.07.2020 13:18
Гость

38-Барнаул, а в онкодиспансере медработников ( местные) 41, в статистике официально 84 смерти, а на стопкоронавирусе в Федеральном штабе, куда подаёт край- 64? Это как вообще понимать? А смертей больше 200?

29.07.2020 13:23
Alex1976

29.07.2020 13:18
Гость

Это статистика и умом её не понять, как захотят, так и нарисуют.

29.07.2020 14:15
- гость -

Зайдите на сайт комсомольской правды г. Барнаул. Там есть интервью с переболевшей ковидом. И там пояснено почему меньше фиксируется случаев заболевания и больше тяжелых больных. Это реально страшно.

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